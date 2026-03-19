Okan Buruk'tan hakeme olay tepki
Okan Buruk'tan hakeme olay tepki

19.03.2026 01:41
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı alınan mağlubiyeti değerlendirdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Buruk, Noa Lang'ın ciddi bir yaralanma yaşadığını ve Victor Osimhen'in de ağrısı olduğunu belirtti. Hakem performansını eleştiren Buruk, 'Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti' ifadelerini kullandı.

LANG VE OSIMHEN'İN SON DURUMU

Liverpool karşısında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncuları hakkında konuşan Okan Buruk, "Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen'in de ağrısı var." dedi.

"EN KÖTÜ HAKEM!"

Mücadelenin hakemini sert bir dille eleştiren Okan Buruk, "Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY YOLUNDA GİTMEDİ"

Mücadeleyi değerlendirmeye devam eden deneyimli hoca, "Maç içinde hiçbir şey yolunda gitmedi. tercihlerimiz, maç içindeki yanlış kararlarımız... Maç kaybedebilirsiniz ama oyun olarak kazanmayı hak etmedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekirken, iyisini yapamadık. 4 gol yedik, çok pozisyon verdik. Uğurcan Çakır iyi iş çıkardı, ona rağmen 4-0 bitti. Çok üzgünüm." sözlerini sarf etti.

"1-0'I KORUMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİK"

Skoru korumayı hiç düşünmediklerini belirten Buruk, "Maçta asla 1-0'ı korumayı düşünmedik. Oyun olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekirdi. Taraftarımıza ümit verdik ama arkasını getiremedik. Yeni takımız, birçok oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede yeni oynuyor. Son 16'da oynayan oyuncu sayımız az. Oyuncularımız tebrik ederim mücadelesinden dolayı ama taraftarlarımızdan da özür dilerim." değerlendirmesini yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Muharrem Yüzügüldü Muharrem Yüzügüldü:
    sanki kendileri top oynadı !!! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü
ABD’li Senatör Trump’a savaşı bitirme taktiği verdi ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirme taktiği verdi
İran vanaları kapattı, Irak’a gaz sevkiyatı tamamen durdu İran vanaları kapattı, Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu
Savaş devam ederken Trump’tan kritik hamle Denizcilik yasasını askıya aldı Savaş devam ederken Trump'tan kritik hamle! Denizcilik yasasını askıya aldı

00:53
Liverpool’a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa’ya veda etti
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
00:47
Parmağı koptu Noa Lang’tan Galatasaray’a kötü haber
Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber
23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
