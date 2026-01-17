Okan Buruk'tan hakeme sert tepki - Son Dakika
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki

17.01.2026 23:05
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu. Mücadelenin hakemine tepki gösteren Okan Buruk, "Maç çok durdu, oynanmadı. Topun oyunda kalma süresi düşüktük. Rakipte sakatlanmalar başladı ikinci yarıda. Hakemler de oyunun durmasını seviyor. Sevgili MHK başkanımız da destekliyor, oyunu durdurun diyor herhalde. Bir FIFA hakemi oyun durdurma üzerineydi." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"KALİTELİ AYAKLARLA AÇMANIZ GEREKİYOR'

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Birincisi, rakibimizi mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. 5-3-2 oynadılar. Öndeki santrforları da savunmaya geldi, katı savunma vardı. Burayı kaliteli ayaklarla açmanız gerekiyor. Erken bir gol önemliydi. Yunus'la pozisyon yakaladık, duran toplar vardı. Rakibe yarı sahayı geçirmedik. Yüzde 72-73 topa sahip olduk ilk yarıda. Daha çok üretebilirdik. Üretmekte zorlandık." dedi.

"HİÇBİRİNDE BAŞARILI OLAMADIK"

Değerlendirmelerine devam eden başarılı hoca, "Son ceza sahası çevresine girdiğimizde oyuncu sayımız azdı, ikinci yarı artırdık. Rakibin 2 duran top pozisyonu vardı, yarı sahamıza bile geçirdik. İkinci yarı kaptırdığımız topla verdiğimiz geçişler vardı. 3 oyuncumuza çarptı, oradan gol yedik. Daha çok üretebilirdik. Üretmede ikinci yarı zorlandık. Icardi'nin karşı karşıya pozisyonu var, kafa kafaya pozisyonu var. Sane'nin 1-2 kontrolü olsa karşı karşıya olabilirdi. Bizim gibi bir hücum takımının üreteceği pozisyonun altında kaldık. Daha üretken bir oyun oynamak, daha çabuk ve dikine oynamak, birebirleri oynamak gerekirdi. Hiçbirinde başarılı olamadık." ifadelerini kullandı.

'HAKEMLER OYUNUN DURMASINI SEVİYOR'

Maçın hakemine tepki gösteren Buruk, "Maç çok durdu, oynanmadı. Topun oyunda kalma süresi düşüktük. Rakipte sakatlanmalar başladı ikinci yarıda. Hakemler de oyunun durmasını seviyor. Sevgili MHK başkanımız da destekliyor, oyunu durdurun diyor herhalde. Bir FIFA hakemi oyun durdurma üzerineydi." sözlerini sarf etti.

"NEDENİ HAKEM DEĞİL"

Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Maçın böyle bitme nedeni hakem değil. Biz gerekenleri yapamadık. Oyunun hızı da durunca gol atamamak stres yaratıyor. Yanlış kararlar da vardı, bir an önce gol atalım baskısı... Kafamızı kaldıracağız. Lideriz. 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı var. Bugünün iyi yanı sakatlık olmadı." yorumunu yaptı.

"EKSİKLERİMİZ VAR"

Taraftarlarını sevindirmek için her şeyi yapacaklarını açıklayan deneyimli teknik adam, "Kafamızı kaldıracağız, bugün bizi bu soğukta desteklemeye gelen taraftarımız, en büyük üzüntümüz. Onları mutlu gönderemediğimizde çok üzülüyoruz. Onları sevindirmek için her şeyi yapacağız. Daha iyi olmak zorundayız. Eksiklerimiz, milli takımda oyuncularımız, cezalılarımız var. Onlar dönünce daha iyi olacağımızı biliyoruz. Her oyuncunun iyi performansı, diğer arkadaşlarını da itecek. Bunu da biliyoruz. Çarşamba günü final niteliğinde bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Bugün üzdüğümüz taraftarımızı o gün sevindireceğiz." dedi.

"HER ŞEYİN FARKINDAYIM"

Okan Buruk konuşmasını "Her şeyin farkındayız, ben de farkındayım. Taraftarımızı üzdüğümüzde en çok üzülen biziz." sözleriyle noktaladı.

