Okan Buruk'tan maç sonu değerlendirmesi: Bizim için rahat bir derbi oldu - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk'tan maç sonu değerlendirmesi: Bizim için rahat bir derbi oldu

Okan Buruk\'tan maç sonu değerlendirmesi: Bizim için rahat bir derbi oldu

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek puan farkını 5'e çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, ''Bizim için rahat bir maç oldu'' dedi.

21.09.2024 23:20
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Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendi ve arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk maç sonunda derbi galibiyetini yorumladı.

"BİZİM İÇİN RAHAT MAÇ OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Çok mutluyuz. Hem buraya gelen, dar bir alanda seslerini duyuran Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Derbi galibiyetleri çok önemli. Fenerbahçe deplasmanında galibiyet çok önemli. Maçın başından sonuna kadar bizim için rahat bir maç oldu" dedi.

"İKİ TAKIMI DA TEBRİK EDİYORUM"

Karşılaşma hakkında da konuşan başarılı antrenör, "Top bizdeyken sahaya doğru yayıldığımızda pozisyonlar bulduk. Osimhen'in ayağına oynayabileceğimiz anlar vardı. Maçın son bölümünde rakibimizin atakları vardı. Maç sonunda oyunumuzun dışına çıktık. Maçı bu şekilde bitirdik. Bir haftada 3 maç, 3 galibiyet. Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılmak çok güzel. Geçen seneki maçta kimse mutlu olmamıştı. İlk yarı 2-0'la içeriye girmek iyi oldu. 3-0'dan sonra hemen penaltı oldu. İki takımı da tebrik ediyorum. Hakem de genel olarak maçı iyi yönetti. Gayet güzel bir şekilde buradan ayrılacağız. Galatasaray takımı hep kazanmak için sahada olur. Geçen sene 17 maç üst üste kazandık. Oyuncularımıza devreye kadar bütün maçları kazanmamız gerektiğini söylüyoruz. Oyunu ön alan baskısıyla oynadık. Galatasarat takımı hep kazanmak için sahadadır. Bir kötü sonuç olduğunda ilk teknik adam sorgulanır. Kendime güveniyorum, takıma güveniyorum. Zamana bazen ihtiyacınız oluyor. Rize maçında neler yapabileceğimizi gösterdik. Puan farkı lig için çok erken. Sonuna kadar devam etmek istiyoruz. Kazanmak galibiyet rekorları getiriyor. Şimdi Avrupa maçına hazırlanacağız. Oyuncularımızı dinlendireceğiz. Oyuncularımıza çok güveniyoruz. Yetenekli oldukları için buradalar. Bazen oynamaları gerekiyor. Yunus'un oynaması gerekiyor. Bugün de bir gol attı, ofsayt oldu. Berkan girdi, Kerem girdi, Sallai, Jelert destek verdi. Bugün defansif olarak hamlelerimiz oldu. Ofansif oyuncularımızı kullanamadık. Batshuayi'yi oyuna almak istiyordum ama Kaan'ın yorgunluğu oldu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan maç sonu değerlendirmesi: Bizim için rahat bir derbi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ferhata Geçer:
    Ferhatın içinden kaç kişi geçti bugün arkadaşlar!!??? 58 6 Yanıtla
  • Ankara null:
    sapladik donuyoruz :) 41 6 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Geçmişi en çok yad edilen ferhaaaaatttt!!! :-))) 38 5 Yanıtla
  • Alpi:
    Ferhat tangalı tayt giymeye başladı abisi 27 4 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Helal olsun! Tebrikler Okan Hocam! Her sene bizi Futbol dersi veriyorsun. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçenin futbolunu izlemekten sıkıldım... 24 4 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Ferhat efendi olacaksın, takımın galip gelince ti ye alabilirsin ama sanki tüm GS li ler sana acı hatıralar yaşatmış gibi salyalı köpek misali hırlamayacaksın ortaya..!!! 22 3 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    CHP kadıköyde bu kadar rahat kazanamıyor.O? 15 9 Yanıtla
  • Alpi:
    Doğru demiş !! Çok kolaydı 16 3 Yanıtla
  • Veysi Aykac:
    150 yıldır fenerliyim bırak tim ?? 15 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat nerede :))) 10 2 Yanıtla
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