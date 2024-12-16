Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum - Son Dakika
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Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum

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4-3'lük Trabzonspor galibiyeti sonrasında konuşan Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, bordo-mavililerin 3. golü öncesinde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılan pozisyon ile ilgili "Bizim tarafımızdan, dışarı çıkan toptan yediğimiz gol... Topun dışarı çıktığını düşündük, haberi geldi. Maçın içerisinde de dışarıda olduğunu gördük. Hak etmediğimiz bir gol yedik" dedi.

16.12.2024 23:55  Güncelleme: 07:48
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-3 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, Trabzonspor'un 3. golü öncesinde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılan pozisyon ile ilgili de konuştu.

"DEFANSİF OLARAK MUTSUZUZ"

"Böyle maçlardan sonra şunu diyorsunuz; muhteşemdi. Seyir zevki çok yüksek, çok pozisyon oldu. Seyredenler için muhteşem maç oldu. İki teknik adama sorarsanız, savunma anlamında mutsuzuz. Kötü savunma yaptık. Hem sertliğimiz hem pozisyon almalar... 1-0 öne geçtik, biz taç atarken, ofansta çok fazla kişiyle hareketli olunca devamında geçiş yedik. Maçta bunu çok gördük. Kolay pozisyonlara girdik. Pozisyon sayımız çok yüksek. Verdiğimiz pozisyonlar... Maçın sonu 4-3 geriye düşebilirdik. Çok net golü Abdülkerim kurtardı. Abdülkerim için o dokunuş, iyi günlerinden birinde değildi ama o dokunuşla maçı kazanmamızı sağladı. Galatasaray, çok zor bir maça çıktı. Defansif anlamdaki oyuncu sayımız, sakatlıktan dönen oyuncu sayımız, bazı oyuncularımı 20-30 dakika kullanabilecektik. Jakobs'u ve Osimhen'i böyle oyuna aldık. Davinson'u hiç oynatamadık, riske atamadık. Çok zor bir gündü kadro açısından. Kazanarak geçmek önemliydi. Günün sonunda kazandık.

"MERTENS TÜM TAKIMA ÖRNEK"

Mertens bence diğer bütün oyunculara örnek. Hiçbir zaman şunu görmüyorsunuz Mertens'te; hep takım arkadaşını düşünen biri. Bunu tüm takıma yaymak gerekiyor. Oyun içinde bireysel düşündüğümüz yerler oldu. Takımı öne çıkartmamız gerekiyor. Oyuncularımızdan istediğimiz bu. Hücumculardan insanlar gol, asist bekliyor. İnsanlar bazen böyle değerlendiriyor. Gol, asist olunca çok iyi oynadıklarını düşünüyorlar ama gerçek bu değil, gerçek oyun, oyun ne istiyorsa onu yapmaktır. Kendi içimizde fazlalaştırmamız, yaymamız lazım. Takımın performansından, isteklerinden memnunum. Daha iyisini yapmalıyız. Zor bir gündü, kazanarak biterek önemliydi. Taraftarımız maç sonuna kadar destekledi. Onlarla birlikte inanılmaz hava yaratıyoruz. 3-2 geri düşmemize rağmen hızlı şekilde geri döndük.

"DIŞARI ÇIKAN TOPTAN GOL YEDİK"

Bizim tarafımızdan, dışarı çıkan toptan yediğimiz gol... Topun dışarı çıktığını düşündük, haberi geldi. Maçın içerisinde de dışarıda olduğunu gördük. Hak etmediğimiz bir gol yedik. Devamında son dakika golüyle hak etmediğimiz golün karşılığını aldık. Ofansta daha iyisini yapabilirdik, daha çok gol atabilirdik. Trabzonspor da en iyi hücum performansını sergiledi. Çok iyi oynadılar. Ozan da orta sahadan destek verdi. İyi oynadılar. Emeklerinden, performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Puan farkını sürdürüyoruz. Bu tür son dakika golleri özgüveni yükseltiyor."

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı yoksa içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu. 55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu. VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.

Okan Buruk\'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum

Galatasaray, Trabzonspor, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Mehmet Ali:
    Hala anlamıyorsunuz değil mi ey hak yiyiciler... Siz doğruya doğru demedikçe adil olmadıkça gnahların bedelini ödemeye devam edeceksiniz. Kul olarak ne yaparsanız yapın bir kere kötülükle şkeyle kazanırsın, sonra yıllarca laneetlenirsin... ALLAH var ALLAH... Siz adil olmayıp kötüolmaya devam ettikçe şampiyon GS olacak :)))) 276 26 Yanıtla
    Savaş Özcan:
    Fransiz Masonlarin takimi Allah kitap sayıkliyo ?? 15 51
    Emin Erol:
    penaltı penaltı değil mertens attı kendini musleranın yaptığı penaltı var onlar ne olacak 20 35
  • Mehmet Ali:
    Mesela Mr Murat deniz... Top dışardan geliyor ve öne geçen golü atıyor TS. Çok büyük bir kırılma anı. Bunun aması fakatı mı olur. Mertens'e arkadan net temas var tekme var hakem yorumcuları penaltı diyor, neden kabul etmiyorsun? :)) 226 18 Yanıtla
  • Mr Murat deniz:
    Sivas maçı,malmö maçı,TS maçı.Son maçlarda GS iyi değil.Tsnin topu dışardan gelmiş gözüküyor ama gsnin penaltısı da penaltı değildi.Ayrıca gsli birkaç futbolcunun kart görmesi gerekiyordu. 24 202 Yanıtla
    Behlül Çakar:
    Yunus'a yapılan kırmızıydı Abdul Mecit haklı :))) Ozan aşile bastı! Mendy Mertens'i indiriyor faul bile vermedi. Osimhen geriden gelip hızla gidiyordu kimse yetişemez son adamdı kırmızı yerine Mendy yine sarı gördü... Daha maç içi birçok sarı vardı TSye verilmeyen... Penaltı ise net penatı tvde herkesin dediği gibi, bi de TS golü iptal olmalıydı 25 4
  • Mr Murat deniz:
    Top çizgiyi tamamen geçmiyor. gsnin penaltısı penaltı değil gsli bazı topçular kart görmeliydi 26 183 Yanıtla
    Ferhat Oç eser:
    Murat deniz sana iki tavsiye 1. maçı gözünle izle gtnle değil 2 . Gözünle izlersen fener gözlüklerini çıkart 59 17
    Cihan Nurcin:
    ne kullaniyorsun 19 6
  • Ender Kervancıoğlu:
    topun tamamı çıktı halen yoruma gelmiş çıkmadı diyor gözünüze zokum sizin adiler 177 18 Yanıtla
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