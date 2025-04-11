Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın - Son Dakika
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Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın

Okan Buruk\'tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 galip ayrıldıkları Samsunspor maçının ardından karşılaşmanın hakemine yüklendi. Buruk, ''Eren'in sarı kartı inanılmaz. Bugünkü sarı kartları da değerlendirmek gerekiyor. Faulleri, faul standartlarını değerlendirmek gerekiyor. Eren'in ilk yarıdaki kartı maçı baskı altında tamamlamasına yol açtı. Hakemin de kendisini sorgulaması gerekiyor'' dedi.

11.04.2025 23:04
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 2-0 kazanılan Samsunspor maçının ardından konuştu. Buruk, karşılaşmanın hakemini Ozan Ergün'ü sert sözlerle eleştirdi.

"ÜSTÜN OYNADIK"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Aslında ligin üçüncüsüne karşı deplasman galibiyeti. Üstün oynadık. Maçın tamamında güvenli oynadık. Belki biraz daha üretebilirdik, üçüncü bölgede daha iyi işler yapabilirdik. Ama rakibe isabetli şut vermedik. Gol yemeden kapatmak da önemli.

"DAHA ÇOK GOL BULABİLİRDİK"

Üçüncü bölgede daha iyi olabilsek daha çok gol bulabilirdik. Ligin sonu, mayıs yaklaşıyor. Galatasaray'ın heyecanını gördük, taraftarın heyecanını gördük. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onlarla aynı heyecanı yaşıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önemli ve değerli bir galibiyet. Cuma günü oynamak önemliydi, haftanın başı. Gelecek haftadan sonra Türkiye Kupası da var. Onun dışında haftada tek maçlar. Hazırlanmamız ve konsantrasyon için de önemli oluyor.

"HAKEMİN KENDİSİNİ SORGULAMASI GEREKİYOR"

Savunmayı iyi yaptık. Hakem top kazandı diye sarı kart verdi. Eren'in sarı kartı inanılmaz. Bugünkü sarı kartları da değerlendirmek gerekiyor. Faulleri, faul standartlarını değerlendirmek gerekiyor. Eren'in ilk yarıdaki kartı maçı baskı altında tamamlamasına yol açtı. Hakemin de kendisini sorgulaması gerekiyor. Sallai'nin performansını da çok beğendim Eren gibi. Maçtan önce söyledim, aynı bölgeden 3 oyuncumuz sakattı. Kerem'in sakatlığı vardı. Ligin belli bölümü ocak-şubat bizim için kabus gibiydi. Tam takım olmak önemli, bize öz güven veriyor. Günün sonunda tüm takımın mücadelesi olumlu. Bunu devam ettireceğiz. Bir galibiyet aldık. Bir sonraki maça hazırlanacağız."

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Galatasaray, Okan Buruk, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bulent Cebeci:
    Hakem size daha ne yapsın Okan ! 29 9 Yanıtla
  • Sena2007:
    Bu arsiza bu Türk futbolunun katili Türk hakemleri bu kadar yüz verirse bu karektersiz dahada azar sarı kart diyor yüzsüz ya salai şu maçı katrsiz bitirdi Okan arsizi 8 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    doğru söylüyorsun Okan hocam.neyse az kaldı biraz sabır. 1 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    sena2007 ağzına kortapa tak patlamış akıyor 0 1 Yanıtla
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