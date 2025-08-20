Okan Buruk'tan, Mourinho'nun "Galatasaray maçını 1 dakika izledim" sözlerine yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Okan Buruk'tan, Mourinho'nun "Galatasaray maçını 1 dakika izledim" sözlerine yanıt

Okan Buruk\'tan, Mourinho\'nun "Galatasaray maçını 1 dakika izledim" sözlerine yanıt
20.08.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho'nun 'Galatasaray maçını 1 dakika izledim, yetti' şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi. Buruk, bu tür sözleri ciddiye almadığını belirtti ve 'Alışık olduğumuz bir şey olduğu için dikkate almadım' dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ezeli rakip Fenerbahçe'nin Portekizli antrenörü Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

"SÖZLERİNİ DİKKATE ALMADIM"

TV 100 ekranlarına açıklamalarda bulunan Buruk, Mourinho'nun, "Galatasaray maçını 1 dakika izledim, yetti" sözlerini ciddiye almadığını belirtti.

Buruk, "Çok dikkate almadım. Alışık olduğumuz bir şey olduğu için dikkate almadım, bir şey de yoktu zaten orada. Lucas Torreira'nın ayağına basıldı, rakip takıma kırmızı kart bile verilebilirdi. Bir tek Erman Toroğlu 'penaltı' dedi. Sarıdan kırmızıya gidecek pozisyondu" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA KİMSEYE KARŞI KİN TUTMADIM"

Açıklamalarına devam eden Buruk, "Bu tip konularda sessiz kalmamız, uzatmamamız lazım. Yakılan ateşi söndürmemiz lazım. Elini uzatsa, ben de uzatırım. Hayatımda kimseye karşı kin tutmadım" dedi.

Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan, Mourinho'nun 'Galatasaray maçını 1 dakika izledim' sözlerine yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 199715:
    Çok bile izlemiş...Bükemediği eli öpecektir. Morinho + Ali Koç= Gs şampiyon. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
30 kişi arasında o da var Murat Övüç’ün 4 milyon takipçili hesabı kapatıldı
30 kişi arasında o da var! Murat Övüç'ün 4 milyon takipçili hesabı kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:10:39. #7.11#
SON DAKİKA: Okan Buruk'tan, Mourinho'nun "Galatasaray maçını 1 dakika izledim" sözlerine yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.