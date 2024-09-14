Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Okan Buruk\'tan Osimhen kararı! Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ilk 11\'leri belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

14.09.2024 18:51
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Galatasaray-Rizespor maçının VAR hakemi Emre Kargın oldu. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Veresanovic, Zeqiri, Sowe

CİMBOM'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, bu maçta görev alamayacak.

45. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 45. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 44 lig maçından 30'unu Galatasaray, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 106 golüne, yeşil-mavililer 46 golle karşılık verebildi.

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: immobilenin çırağı osimhen 25 36 Yanıtla
  • Ali Arat: fenerliler ve bjk liler sansli. osimen gibi birini izleyecekler. 29 28 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Bejeke ve FeneVliler ekran başına Osimhen Ağanız sahada :) 17 12 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Daha futbolcusunun ismini yazmayı bilmeyenler (Osimhen) gelmiş buraya millete laf çakıyor gundi :) 18 6 Yanıtla
  • ferhat eser: Beylerbeyi ali arat futboldan baya bi uzak normal adamın adını bırak varlığından bile haberleri yoktu :)) 8 8 Yanıtla
  • Said Demir: Lan önce bi yetişin kuş tayfası. Salıncakta sallanmaya devam edin siz biz işimize bakalım. 0 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: emekli 5 milyonluk immobile ile 100 milyon market değeri olan osimheni kıyaslama yapan futbol Dahilleri var arammızda 1 1 Yanıtla
  • Ankara null: sapla cimbommmm 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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