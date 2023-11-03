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Okan Buruk'tan savunmada sürpriz tercih! Galatasaray-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Okan Buruk'tan savunmada sürpriz tercih! Galatasaray-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu

Son Güncelleme: 03.11.2023 18:50

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı. Maç BeIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

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Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

PAŞA FORMDA

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.

Kasımpaşa; Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Ben Ouanes, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Iron Gomis, Fall, Ngoy.

CANLI ANLATIM

1' Mücadele başladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan savunmada sürpriz tercih! Galatasaray-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk'tan savunmada sürpriz tercih! Galatasaray-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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