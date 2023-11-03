Okan Buruk'tan savunmada sürpriz tercih! Galatasaray-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı. Maç BeIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.
Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.
Kasımpaşa; Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Ben Ouanes, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Iron Gomis, Fall, Ngoy.
1' Mücadele başladı.
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