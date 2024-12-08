Okan Buruk'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçı öncesinde konuştu. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Buruk, "Fenerbahçe, puan kaybetti ama biz bugün kazanırsak puan farkını açabiliyoruz. Rakibimiz kaybetmese de bu maça aynı konsantrasyonla çıkacaktık, yine aynı konsantrasyonla çıkacağız" dedi.

08.12.2024 15:49
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor deplasmanına giden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

"HAVA VE ZEMİN OLARAK ŞANSLI BİR GÜNDEYİZ"

Zemine değinen Buruk, "Hep söylüyoruz, zor bir deplasman ama hava ve zemin olarak şanslı bir günümüzdeyiz. Hava, bu mevsime göre çok soğuk değil. Güzel bir zemin var. Oyuncular, zemini görünce mutlu oldu. Bizim için önemli bu. Oyun içerisinde hem 3'lü hem 4'lü olacağız" sözlerini sarf etti.

"SİVASSPOR LİGİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Sivasspor'un tehlikeli bir takım olduğunu söyleyen Buruk, "Sivasspor, kolay şekilde tehlike yaratabilecek bir takım. Geri dönüşü de iyi yapan bir takım. Ligin en iyi takımlarından biri. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Önde etkili oyuncular var. Yüksek toplar ve savunma arkası koşularda Koita tehlikeli bir oyuncu. Önde oyuncular tehlikeli. Onlara önlemler aldık. Zaman zaman rakibi karşılarken ve hücuma çıktığımızda 3'lü olacağız, ikisini birden oynayacağız bugün. Rakibimizin de 5'li sistemle oynaması avantaj ve dezavantaj yaratabilir. Kalitemizi kullanmak istiyoruz. Amacımız kazanmak" dedi.

FENERBAHÇE'NİN PUAN KAYBI

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olması hakkında konuşan Buruk, "Fenerbahçe, puan kaybetti ama biz bugün kazanırsak puan farkını açabiliyoruz. Rakibimiz kaybetmese de bu maça aynı konsantrasyonla çıkacaktık, yine aynı konsantrasyonla çıkacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk\'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Kenan ŞİRİN:
    senin kadar ağlayan bir TD yok 26 30 Yanıtla
  • Osman Aydoğan:
    Kenan kardeş sen git sizin dünyaca ünlü ZORTİNYO nun tazminatını hazırla boşver Burak hocayı. 25 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sivas Kayacak Size 9 16 Yanıtla
  • V. A.:
    Rodrigeeeeeesssss döşediiiiiiiiiiiii 3 12 Yanıtla
  • V. A.:
    Döşemeciii geldiiiiiiiiii döşemeciiiii rodrigesssss 2 9 Yanıtla
  • Emin Erol:
    bücür fetocu seni 2 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK ALLAH SENI NASIL BİLİYORSA OYLE YAPSIN YA KARDEŞİM BU BERKAN YETMEDIMI ARTIK HER MAC YUMURTLUYOR, JELERT TI BILMIYORMUYDUN SEN BU KADAR PARA VERDIRDIN 2 1 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Ferhat gitti çelik geldiii. Kardeş Ferhattan biraz ders çıkart sonun onun gibi olmasın 1 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    45+5 verıyor 45+10 da gol ayıyon aglama fetöcü 0 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    45+5 verıp 10 da gol atmak oda şike degılmı 0 0 Yanıtla
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