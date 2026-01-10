Süper Kupa finali öncesi konuşan Okan Buruk, stada ulaşımın zorlaştığı hava şartlarına dikkat çekti. Buruk, "Yolda trafik de vardı, bu havada, bu şartlarda iki takımın taraftarlarının bu stada koşarak gelmesi çok değerli. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Derbilerin atmosferine vurgu yapan Buruk, "Bu maçların heyecanı her zaman başkadır. Sahada kalmak gerekiyor. Sonra planlarımızı uygulamak istiyoruz. Rakibimizin de yeni transferleri sahada olacak. Bizim de alışık olmuş kadromuz var" dedi.
Kadroyla ilgili de bilgi veren Buruk, orta sahada değişikliğe gittiklerini açıkladı. Kalede ise tercihini Günay'dan yana kullandığını belirten tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı:
"Kadroda orta sahayı değiştirdik. Kalede de Günay'ı tercih ettik. Geçen sene kupada Günay vardı, onu seçtik. Uğurcan da Trabzonspor'a karşı iyi oynadı. Herkes çok oynamak istiyor."
Okan Buruk, zorlu hava koşullarına rağmen takımın maça hazır olduğunu vurguladı. Buruk, "Kazanmak istiyoruz. Rüzgarın durumu iki takım için de önemli olacak. Soğuk, yağmurlu, rüzgarlı hava bizi bekliyor. Tabanı yüksek ayakkabılarımızı giydik, maça hazırız. (Gülerek)." dedi.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk'tan Süper Kupa öncesi iddialı sözler: Gerekeni sahada yapacağız - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?