Okan Buruk'tan Süper Kupa öncesi iddialı sözler: Gerekeni sahada yapacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Okan Buruk'tan Süper Kupa öncesi iddialı sözler: Gerekeni sahada yapacağız

Okan Buruk\'tan Süper Kupa öncesi iddialı sözler: Gerekeni sahada yapacağız
10.01.2026 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa finalinde oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, olumsuz hava koşullarına rağmen tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür ederken, ''Biz de gerekeni sahada yapacağız'' dedi.

Süper Kupa finali öncesi konuşan Okan Buruk, stada ulaşımın zorlaştığı hava şartlarına dikkat çekti. Buruk, "Yolda trafik de vardı, bu havada, bu şartlarda iki takımın taraftarlarının bu stada koşarak gelmesi çok değerli. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"BU MAÇLARIN HEYECANI BAŞKADIR"

Derbilerin atmosferine vurgu yapan Buruk, "Bu maçların heyecanı her zaman başkadır. Sahada kalmak gerekiyor. Sonra planlarımızı uygulamak istiyoruz. Rakibimizin de yeni transferleri sahada olacak. Bizim de alışık olmuş kadromuz var" dedi.

ORTA SAHA DEĞİŞTİ, KALEDE GÜNAY

Kadroyla ilgili de bilgi veren Buruk, orta sahada değişikliğe gittiklerini açıkladı. Kalede ise tercihini Günay'dan yana kullandığını belirten tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Kadroda orta sahayı değiştirdik. Kalede de Günay'ı tercih ettik. Geçen sene kupada Günay vardı, onu seçtik. Uğurcan da Trabzonspor'a karşı iyi oynadı. Herkes çok oynamak istiyor."

"KAZANMAK İSTİYORUZ… MAÇA HAZIRIZ"

Okan Buruk, zorlu hava koşullarına rağmen takımın maça hazır olduğunu vurguladı. Buruk, "Kazanmak istiyoruz. Rüzgarın durumu iki takım için de önemli olacak. Soğuk, yağmurlu, rüzgarlı hava bizi bekliyor. Tabanı yüksek ayakkabılarımızı giydik, maça hazırız. (Gülerek)." dedi.

Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Okan Buruk, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Süper Kupa öncesi iddialı sözler: Gerekeni sahada yapacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı "Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Türkiye’yi sarsan cinayetin yıldönümü Katil zanlısı böyle anlatmıştı Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

19:04
Dev finale damga vuran pozisyon
Dev finale damga vuran pozisyon
18:01
Taraftarlar şok oldu Okan Buruk’tan derbide 11’inde büyük sürpriz
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide tempo çok yüksek
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek
17:16
’Gizemli virüs’ Küba’yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 19:09:42. #7.11#
SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Süper Kupa öncesi iddialı sözler: Gerekeni sahada yapacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.