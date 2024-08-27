Okan Buruk'tan sürpriz tercihler! Galatasaray-Young Boys maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Okan Buruk'tan sürpriz tercihler! Galatasaray-Young Boys maçının ilk 11'leri belli oldu

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de oynanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

27.08.2024 20:45  Güncelleme: 21:05
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Kaan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Batshuayi, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro.

CİMBOM NASIL TUR ATLAR

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu. İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

DÜDÜK NORVEÇLİ HAKEMDE

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Hollanda'dan Rob Dieperink ile yardımcısı Erwin Blank görev alacak.

GALATASARAY 4 RESMİ MAÇ YAPTI

Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 4 resmi maça çıktı. Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Young Boys'a karşı play-off turunun ilk maçını 3-2 kaybetti. Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.

OKAN BURUK TAKIMIN BAŞINDA OLMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi. Young Boys ile yapılan ilk maçı tribünden izleyen tecrübeli teknik adam, yedek kulübesinde olamayacak.

ABDÜLKERİM VE SANCHEZ FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı müsabakada forma giyemeyecek. İlk Young Boys müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim, rövanş karşılaşmasında sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılılarda cezası nedeniyle ilk maçta görev yapamayan Kaan Ayhan, müsabakada süre alabilecek. Sakatlığı devam eden Davinson Sanchez forma giyemeyecek.

Okan Buruk\'tan sürpriz tercihler! Galatasaray-Young Boys maçının ilk 11\'leri belli oldu

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan sürpriz tercihler! Galatasaray-Young Boys maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Bayram Yavuz: Ziyech yiyecek sizi. Oturun Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı izleyin 8taş ile Şikebahçe :) 23 15 Yanıtla
  • ferhat eser: okan korkudan batshuayi ilk 11 e almış bu korku neler yaptırmış gene 5saraya :))) 9 22 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Ahan Hristiyan Young Boys taraftarları da hemen geldi yorumların altına 21 3 Yanıtla
  • Çelikk: Okan bugün Buruk sevinç yaşayacak.. nokta.. 5 17 Yanıtla
  • Gursel kalen: Şimdiden geçmiş olsun . 7 13 Yanıtla
  • Zekeriya Ünlü: Gönlümüz Young Boysla beraber?????? 4 12 Yanıtla
  • Ali Vural: Okan Fatih terim sistemine dönmüş ?? Çift forvet bu maçta fark olur. (4-1 Alırız) 13 1 Yanıtla
  • Ankara null: ilk defa takima guvenemedim is yapmaz bu kadro :(( 3 10 Yanıtla
  • Feyzullah Akbulut: Kadro güzel ama bu Zaha nerede 9 3 Yanıtla
  • Onur Yılmaz: Kuşlar ötmeye başlamış maç öncesi. Köyferans klasmanı kuşlar 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Okan Buruk'tan sürpriz tercihler! Galatasaray-Young Boys maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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