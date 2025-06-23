Okan Buruk\'tan Suudi Arabistan cevabı

Süper Lig'de üst üste 3 sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Suudi Arabistan'dan ilgi arttı.

AL NASSR'IN LİSTESİNDEYDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Stefano Pioli'nin Fiorentina'nın başına geçmesi beklenirken, Al Nassr'ın'da Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk'u teknik direktörlük görevi için ilk sıraya aldı. Okan Buruk, geleceğiyle ilgili karara vardı.

SUUDİ ARABİSTAN CEVABI

A Spor'da yer alan habere göre, Okan Buruk, iyi bir ekonomik güce sahip olan Al Nassr'ın ilgisine rağmen Galatasaray'dan ayrılmayacak. Deneyimli hocanın, kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği belirtildi. 51 yaşındaki hocanın, Galatasaray ile üst üste 4 yıl şampiyon olarak Fatih Terim'in rekorunu egale etmek istediği, Avrupa'ya bu hedefinin ardından gidebileceği ifade edildi.