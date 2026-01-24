Okan Buruk'tan transfer mesajı - Son Dakika
Okan Buruk'tan transfer mesajı

24.01.2026 23:34
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 3-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Transferlerin devamının geleceğini belirten Okan Buruk, ''Galatasaray taraftarının çok mutlu olduğu alternatifli bir kadro olacak. Önümüzdeki günlerde transferle ilgili gelişmeler olacak tabii ki...'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan ve 3-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalar yaptı.

"ÇOK GERİYE ÇEKİLDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Üç gün önce temposu yüksek bir maç oynadık ama yorgunluk ilk yarıda olmaz. Çok geriye çekildiğimiz yerler de oldu. İkinci yarı uyandık. Erken 3-1 yaptık ve yorgun oyuncuları çıkarmak istedik. Baktığınızda önemli galibiyet. En yakın rakibimizden 4 puan öndeyiz bu maç sonrası." dedi.

'İHTİYACIMIZ VAR'

Taraftarın kendisine ve takımına desteğine dikkat çeken Okan Buruk, "Taraftarlarımız bana desteği hep veriyor, onlara teşekkür ederim. Üç sene şampiyon olduk, hedef dördüncü şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Transferleri yaptıktan sonra büyük hedeflere hep birlikte gideceğiz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var. İşi başka yere çekiyormuşum gibi anlaşılmasın ama birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Saha içi, saha dışı bu birliktelik önemli. Karşımızda bunu farklı şekilde yapmak isteyen insanlar var. Bunlara karşı dik durup, duruşumuzu göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

'YASER ASPRILLA FARKLI BİR OYUNCU'

Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla hakkında konuşan Buruk, "Yaser Asprilla farklı bir oyuncu, birebirde iyi. Düğümüzü çözebilecek oyuncu. O da kadromuzda olacak. Çok fazla maç oynuyoruz. Kasım ayındaki gibi duruma düşmemek için çok güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Lig, kupa ve Avrupa... Üç farklı hedefimiz var. Ön tarafta eksiklerimiz vardı, Roland Sallai'yi sağ bekte kullandık. Öndeki rotasyonda oyuncumuz azdı. Ön tarafa güçlü oyuncular istiyoruz, Noa Lang gibi... Yaser Asprilla da genç yetenek. Yaser Asprilla'yı Championship performansı Girona'ya götürdü. Girona performansı beklentilerin altında kaldı ama çok iyi bir yetenek. 10 numara da oynayabiliyor." dedi.

'MANCHESTER CITY'E KARŞI NEDEN OLMASIN?'

Hafta içinde oynanacak Manchester City maçı hakkında da yorum yapan deneyimli çalıştırıcı, "Manchester United'ı yendik, orada bir galibiyetimiz var. Bir galibiyet de Manchester City'ye karşı neden olmasın?" yorumunu yaptı.

'ALTERNATİFLİ KADRO OLACAK'

Okan Buruk, transferlerle ilgili, "Galatasaray taraftarının çok mutlu olduğu alternatifli bir kadro olacak. Önümüzdeki günlerde transferle ilgili gelişmeler olacak tabii ki..." sözlerini sarf etti.

"SOSYAL MEDYA TROLL DOLU"

Sosyal medyada kendisine gösterilen tepkilere değinen başarılı teknik adam, "Üç sene şampiyonluk yaşadık. Avrupa'da ilk 24'teyiz %99... O %1'in gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Galatasaray yine saha içinde başarılı. Ufak tefek tepkiler de sosyal medyadan olabiliyor. Ben bugün olduğu gibi hep destek gördüm. Sosyal medya ile stadı ve sokağı ayırmak gerekiyor. Ben doğru bir şekilde ayırıyorum. Sosyal medyada kimin ne yazdığı belli değil, troll dolu. Gerçek ve beni istemeyen insanlar da olabilir, saygı duyuyorum. Galatasaray için çok çalışıyoruz. Dördüncü senemiz ve daha büyük başarılar için bu eleştirilere de ihtiyacımız var. Beni olumsuz etkilemiyor. Başka insanlar etkilenebilir ancak ben hiç etkilenmiyorum. Bu eleştirilerden etkileniyorsanız, bu işi yapmayacaksınız. Ben sokakta da çok olan biriyim, hep desteklenen bir tavır gördüm..." şeklinde konuştu.

'TEKRAR TAKIMLA OLACAK'

Okan Buruk sözlerini, "Wilfired Singo'yu en güçlü şekilde hazırlamaya çalıştık. Yener İnce ve ekibine de teşekkür ederiz. Kontrolleri sürüyor, pazar günü izin yapacağız. Pazartesi günü tekrar takımla olacak. Genel testleri iyi çıktı, iyi ayak arasındaki güç farkına da bakıyorlar. Singo'yu hem sağ bek ve hem de stoper de kullanacağız. Yener İnce'nin ağzından çıkmayan sözler yazıldı." değerlendirmesiyle bitirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    örgütsarayım beka sorunusun 5 5 Yanıtla
  • 24Erzincan 24Erzincan:
    Oyun tatmin edici değil kimse kendini kandırmasın. Takımda iki üç kişi dışında mücadele yok. Bu oyunla ileriki maçlarda ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. Motivasyon konsantrasyon yok. 5 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
