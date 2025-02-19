Okan Buruk'tan TFF'nin yabancı hakem kararı için olay yaratacak sözler - Son Dakika
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Okan Buruk'tan TFF'nin yabancı hakem kararı için olay yaratacak sözler

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TFF'nin Fenerbahçe derbisini yabancı hakeme vermesi kararı değerlendirdi. Buruk, "Zaten böyle bir plan vardı, bununla ilgili bir karar verildiğini bir şekilde duymuştuk. İnşallah hakem de karar verildiği gibi seçilmemiştir. İyi hakem olması bizim için önemli. Hakemin pasaportu önemli değil. Ben sahaya bakıyorum. Seçilecek hakem çok önemli" dedi.

19.02.2025 16:18  Güncelleme: 16:32
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Buruk, TFF'nin Fenerbahçe derbisi için aldığı yabancı hakem kararı hakkında da değerlendirme yaptı.

"SADECE BİR MAÇA DEĞİL, UMUDUN PEŞİNDEN KOŞMAYA ÇIKIYORUZ"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Yarın sadece bir maça çıkmıyoruz, bir umudun peşinden, Galatasaray'ın tarihinde, mayasında, genlerinde olan bir başarının peşinden koşmaya çıkıyoruz. O yüzden aynı şekilde ilk maçtan önce nasıl hissediyorsak bu turu geçmek için hangi umutla yer alıyorsak aynı umutla yer alacağız. Seyircimizle birlikte kuracağımız baskıyla umutlarımızı yeşertmek için maçın başlangıcı ve devamı önemli olacak. Galatasaray'ı ve ülkemizi temsil ediyoruz. İlk maçta ne yapmamız gerekiyorsa bunu yarın yapmamız gerekiyor. Turu geçmek için asılacağız. İnanıyoruz. Umarım turu geçen taraf oluruz. Bizim maçtan sonra maçları olmadığı için direkt bu maça geldiler. Genç, hareketli, birbirini tanıyan bir takım. İç sahadaki başarılarını biliyorduk, dış sahada bize karşı ne yapabileceklerini görmek, onları şiddetli şekilde zorlamak ve turu geçmek için elimizden geleni yapacağız.

"ÇOK YOĞUN TEMPODAN GEÇİYORUZ"

Çok yoğun bir maç temposundan geçiyoruz. Ocak ve şubatta 3 günde 1 maç oynuyoruz. Fiziksel olarak hazırlanma şansımız yok. Oyuncularımızı dinlendirip maçtan 1 gün önce kısa taktik idmanıyla maçlara çıkarıyoruz. İlk Alkmaar maçı ve Rizespor maçı ilk yarısına bakınca, fizikselden çok maç sonuna kadar Rize maçında üstün bir şekilde maç sonuna kadar götürdük. Mental olarak, son iki maçtaki en büyük sıkıntımız top kayıpları. Galatasaray kalitesinde bir takımın bu kadar çok top kaybı yapması düşündürücü. Hiç beklemediğimiz yeteneklerden çok top kaybı yaptık. Oyunun üstünlüğünü, dengesini kendi lehimize bozamıyoruz, rakibe özgüven veriyoruz. Özellikle topun bizde kalması önemli olacak. Fiziksel olarak, onlar lig maçı oynamadan geliyorlar, tempoyu maç içinde koyacaklardır. Biz de kendi tempomuzu yapmak istiyoruz. Rize maçında gördük, 1-1'ken maç devamlı durdu. Kalecilerin vakit geçirmeleri problemler oluyor, Türkiye'de de hakemler buna izin veriyor.

"FENERBAHÇE BİR SONRAKİ MAÇ"

Alkmaar maçına odaklanmamız gerekiyor. Fenerbahçe, bir sonraki maç. Bugün bu maçı düşünüyoruz, bu maça odaklanacağız. Şu anda aklımızda öncelik Fenerbahçe maçı değil. Bunla ilgili maçın içerisinde, bir sonraki maçı her maçta düşünüyoruz. Maçın içinde duruma göre bir sonraki maçı düşündüğümüz oluyor. Tek düşündüğümüz yarınki maç.

TFF'NİN DERBİ İÇİN ALDIĞI YABANCI HAKEM KARARI

Yabancı hakem... Zaten böyle bir plan vardı, bununla ilgili bir karar verildiğini bir şekilde duymuştuk. Dedikodu şeklinde geliyordu. Karar verildi. Bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması, daha önce de söylemiştim. İnşallah hakem de karar verildiği gibi seçilmemiştir. Doğru bir şekilde değerlendirilecektir. İyi hakem olması bizim için önemli. Ben hiçbir şekilde şunu demedim, hakemin pasaportu önemli değil. Ben sahaya bakıyorum. Seçilecek hakem çok önemli. Çok fazla dedikodu dönüyor. Böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin seçilmesi Türk futbolu ve derbi için iyi olacaktır.

"DEPLASMAN PERFORMANSLARINI KULLANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Jordy Clasie, takımın önemli oyuncularından biriydi. Oyun kurarken, top onlardayken tecrübesi ve kalitesiyle iyi bir oyun ortaya koydu. Rakipte eksikler var. Bizde dönenler var. İlk maçta çok eksik bir kadroyla çıktı, 6-7 oyuncumuz yoktu. Hem başlangıç 11'inde hem oyuncu değişikliklerinde zorlandık. Bu maçta yine kalabalık değiliz ama ilk maça göre daha iyi durumdayız. Rakibimizi tanıyoruz. Deplasmanda oynayacakları maçta daha zorlamak istiyoruz. İç sahada başarılılardı, sadece bizle berabere kalmışlardı. Onların deplasmandaki ve oyun içindeki rakibimizin hem genç olmasını hem deplasman performansı bizim için umut. Bunu kullanmaya çalışacağız.

AZ MAÇINDAKİ SİSTEM İÇİN AÇIKLAMA

Birincisi tabii ki son maçta özellikle ikinci yarı Sara'yı Osimhen'in yanına attık. 4-2-3-1'i oynadık aynı şekilde. 2.5 senedir en çok kullandığımız sistem bu. Arada 3'lü ve iyi oynadığımız yerler vardı. Gol yemeye başlayınca hep 3'lü savunma konuşuldu. 4'lü savunmada da bu golleri yiyince değişikliklerden çok pozisyon hataları, yanlış kararlar... Topbizdeyken kötü işler yapmamız, bir şekilde topun rakibe gitmesi ve pozisyona girmesini sağlıyor. Elimizdeki oyunculara göre dizilişe karar veriyoruz. 4'lü savunma iyi yaptığımız şeylerden biriydi 2 senede. Hem 4'lü hem 3'lü savunma üstünden devam edeceğiz.

Oyuncu yapısına göre, rakibe göre, oyuncuların form durumuna göre en doğru kararları vereceğimizi düşünüyorum. Ben bir teknik direktör olarak oyuncularımı maça hazırlarken en yüksek performanslarıyla hayal ediyorum. Maç içindeki bir hata, sonraki aksiyonu etkileyebiliyor ve oyuncuların performansları değişebiliyor. Asıl bence şu anda artırmamız gereken, topa sahip olmamız. Topa sahip olunca daha rahat üretiyoruz. Lemina'nın oyuna girişiyle birlikte topa sahip olmayı daha çok artırdık.

ZEMİN VE KAR YAĞIŞI

Umut ediyorum ki yarın akşam maç sırasında kar yağışı olmasın. Hem saha zemini hem maç kalitesi için... Hafta sonu için, pazartesi günü için bu risk var. Bizim için fark etmiyor. Galatasaray bir şeye inanıyorsa, bir şeyin peşinde koşuyorsa ne zemin ne atmosfer önemli olmamalı. Sadece işimize, başarıya odaklanmalıyız. Galatasaray'ın ne kadar önemli ve değerli olduğunu, turu geçmek için oyun içinde olduğumuzu hep göstermemiz gerekiyor."

"4-1 HAYAL KIRIKLIĞI! TARAFTAR BİZE GÜVENSİN"

4-1'lik mağlubiyet bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Maça gelmeden önce böyle bir şey düşünmezdik. Beklenti de bizden çok yüksek. Galatasaray'dan beklenti çok yüksek. Maçın hikayeleri böyle olabiliyor. İstediğimiz gibi başlamadı, gelişmedi. 10 kişi kaldıktan sonrarakibimize net şekilde üstünlük verdik. Aynı senaryonun olmayacağını bilemeyiz. Futbolun içinde her şey var. İlk maça takılı kalmadan rakibimize aynı zorluğu çektirmek, turu geçecek skoru almak istiyoruz. Bizlerin belki çok üzüldüğümüz... Biz Galatasaray için, Galatasaray taraftarı için yaşıyoruz. Onları biz 2.5 sene boyunca hep mutlu ettik. Bu tür sonuçlar da Galatasaray taraftarını hep üzüyor. Bunlar yaşamadığımız sonuçlar. Biz 2 tane yenilgi aldık, biri Ajax ve diğeri AZ'den. Çok fazla üzüldük. Merak etmesinler, taraftarlarımızı çok sevindireceğiz. Bize güvensinler"

Okan Buruk\'tan TFF\'nin yabancı hakem kararı için olay yaratacak sözler

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan TFF'nin yabancı hakem kararı için olay yaratacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Sergen:
    FB avrupa liginde 32 takımdan; en çok sarıda 1.sırada, en çok kırmızıda 4.sırada. Bizim ligde kırmızı görmeyen FB ve Eyüp. "kaliteli yabancı hakem" GS'ın işine gelir. Ama uefa başkanı gibi sloven olan değil. Torpilli, sıradan, adı şaibelere karışmış olan değil. 89 26 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    yemiyor desene 57 17 Yanıtla
  • Salvador Genç:
    mendil istermisin kuruk okan 32 27 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    com değişik bir camia bu GS. hani uzaydan da gelse farketmiyordu ? derdin ne osimhen kırmızı yemedi üstüne iki gol attı. daha neyi agliyorsun 51 8 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    yemin ederim GS kadar algici takım yok. hem vurum hemde ahh diye ses çıkarıyorlar. 27 31 Yanıtla
  • Can dostum:
    Hoca Ağlama Fenevbahce adam Yemez 43 11 Yanıtla
  • Mustafa Okur:
    Admin bir başlık atıyorsun...olay yaratacak sözler .olay yaratacak sözler..yıllardır bir olay göremedik .hep aynı terane... 26 8 Yanıtla
  • osman göçer:
    adil yönetime ne kadarda tepki gösterdiniz be sahada güçlü iseniz hakem fark etmeden de yenersiniz 12 3 Yanıtla
  • barış özcan:
    Hemen baskı altına alın hakemi, sonra ben demiştim dersiniz. Allah aşkına hakem önemli değil biz çıkar yeneriz deyin bitirin şu kaosu. Milleti birbirine düşürdünüz, batsın sizin futbolunuz, hep kendi çıkarlarınız, seyirciyi düşünen yok. Şu maç bitsede normal hayatımıza dönsek artık. 7 1 Yanıtla
  • Orhan Kaynak:
    güvenlik kamerasından sadece hırsızlar rahatsız olur 3 1 Yanıtla
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