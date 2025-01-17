Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki - Son Dakika
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Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki

Okan Buruk\'tan yabancı VAR hakemine olay tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor ile 1-1 berabere kalan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Belçikalı VAR hakemi Jan Boterberg'i eleştiren Buruk, "Türk hakemlerinden hiçbir farkları yok. Eleştiriden onlar da nasibini alacak. Eli topa götürme, dünyanın neresinde olursa olsun penaltıdır" açıklamasını yaptı.

17.01.2025 22:58
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 berabere kaldıkları Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, ilk yarıda penaltı bekledikleri pozisyon üzerinden Belçikalı yabancı VAR hakemi Jan Boterberg'i eleştirdi.

"TÜRK HAKEMLERİNDEN HİÇBİR FARKLARI YOK"

İlk yarıda penaltılarının verilmediğini söyleyen Okan Buruk "İlk yarı net penaltı pozisyonu vardı. Yabancı VAR hakemleri geldi, eleştirilmeyecek değil. Gereken eleştirileri, Türk hakemleri nasıl eleştirdiysek onları da eleştirmeliyiz. Dünyanın neresine giderseniz gidin penaltıdır. Gerekli eleştirileri yabancı VAR'lara yapmalıyız. Türk hakemlerinden hiçbir farkları yok. Eleştiriden onlar da nasibini alacak. Eli topa götürme, dünyanın neresinde olursa olsun penaltıdır" açıklamasını yaptı.

Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.28. dakikada 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, bu golden 5 dakika sonra yaşanan pozisyonun ardından penaltı bekledi.

Galatasaray'da Yunus Akgün, karşılaşmanın 33. dakikasında yay üzerinden vuruşunu yaptı. Yunus'un şutunu savunmada Kilama karşıladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, bu pozisyonun ardından Kamerunlu stoperin topa elle müdahale ettiğini işaret ederek penaltı itirazında bulundu.

Galatasaray cephesinin yoğun itirazlarıyla karşılaşan hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan Belçikalı Jan Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti.

Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

"RAKİPLERİ DAHA ÇOK ÖNEMSEYECEĞİZ"

"Geçen sene de burada kazanamadık. Bu sefer de berabere kaldık. Üzülüyoruz, canımız sıkılıyor. Önde olan biziz. Kendimize güveneceğiz. Daha çok konsantre olacağız. Rakipleri daha çok önemseyeceğiz" diyen Okan Buruk maçla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Pas yaptığımızda rakibi kolay geçip pozisyona girebilecek gibi başladık. Pasın hızını yavaşlattık, kötü tercihler yaptık, uzun paslar yaptık. Değişikliklerin nedenlerinden biri geriden daha iyi çıkmayı düşündük. Kanatlardan daha iyi hücum etmeye çalıştık. Bunu büyük ölçüde başardık. Kazanmak için çok fazla ve çok net pozisyonlara girdik. 2. yarıda çok gol atabilirdik. Top bir türlü girmedi. 1-1'i erken bulduk ama top bir türlü girmedi. Sona doğru kötü kullandığımız pozisyonlar var, kötü ortalar, kötü paslar... Bu kadar pozisyona girdik ama 5-6 tane daha net pozisyona girebilirdik tercihleri doğru yapabilsek. Oyuncularım mücadelesinden memnunum, ikinci yarı. İlk yarıyı saymıyorum, yavaştık ve maçın önemini anlayamadık. Duran toptan kötü bir gol yedik. Rakibimize öne geçme, dirençli olma şansı verdik. İkinci yarı rahat kazanabilirdik. Pozisyonları atamadık. İyi niyet de vardı. Herkes birbirine pas vermeye çalıştı. Karşı karşıya kalınca bile pas verdik. Bitiriciliğimiz iyi olsa kazanabilirdik. Böyle maçlar, böyle hatalar olacak. 17 tane deplasman kazandık. Bu sefer kazanamadık. Geçen sene de burada kazanamadık. Bu sefer de berabere kaldık. Üzülüyoruz, canımız sıkılıyor. Önde olan biziz. Kendimize güveneceğiz. Daha çok konsantre olacağız. Rakipleri daha çok önemseyeceğiz. 1. dakikayı 90. dakika gibi oynayacağız. Kulübeden gelenler de daha iyisini yapmaya çalışacaklar. Bu da bugün maçın sonlarında daha net pozisyonlara girebilirdik. İkinci santrforu oyuna aldık. Oyun giderken, haydi Barış'ı çıkaralım mı, Barış yoruldu ama 2 pozisyona girdi. Yoruldu gözüküyor ama yorulmadı gibi gidiyor. Yoruldu mu yorulmadı mı maç içinde anlayamıyoruz. Gol şansını oyun içinde tutmaya çalışıyorsunuz. Batshuayi hamlesi yapmaya çalıştık. Batshuayi girince hep gol verdi pozisyon verdi. Ondan da daha iyi bir katkı bekleyebilirdik. İkinci yarıyı daha iyi oynadık ama erken gol bulmamıza rağmen oyunu çeviremedik. Biraz oyun kurmak istedik. Orta saha oyuncusuyla oynamak istedik. Oyun istediğimiz gibi akmadı. Rakip tekli karşılıyor. İlk yarı istediklerimizi yapamadık. Berkan orta sahada başladı. Bunu iyi yaptı."

Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki

MUSLERA SÖZLERİ: İNŞALLAH ONA DAHA ÇOK KUPA KAZANDIRIRIZ

Fernand Muslera'nın 428 maç forma giymesiyle ilgili açıklama yapan Okan Buruk "Bülent Korkmaz ile oynadım. Büyük profesyoneldi. Galatasaray'a bu kadar ait hissettiği için bu kadar kupa kazandı, başarılar kazandı, en çok maç oynama rekoru kırdı. Muslera da uzun senelerdir burada, kupalar kazandırdı. İnşallah daha çok kupalar kazandıracaktır. Biz de istiyoruz ki ona daha az gol yedirelim. O profesyonel, takıma sahip çıkan, Galatasaray mazisinde çok kupa kazanmış bir kaptan. İnşallah daha çok kupa kazandırabiliriz ona" dedi.

Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki


Galatasaray, Okan Buruk, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Deniz Kemal:
    Şampiyon Galatasaray olacak amiiiiin :) 110 257 Yanıtla
  • Adem Çivici:
    bu olay Fenerbahçe olsaydı ortalık karışmıştı Galatasaray olunca neresi penaltı dersiniz biraz deli kanlı olun dogruya doğru yanlışa yanlış demeyi örenin 107 224 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Kulüplerle davalık adamın getirilme sebebin nedir? Adam net olu net elle top taşımaya penaltıyı vermedi 96 220 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    hahahhaha cincon ağlama 249 66 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Hatayspor oyuncusu elle topu aldı önüne penaltı verilmedi. Allah'i kitabı olan doğruyu söyler. bu takım yine şampiyon olacak!!! 82 204 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    hakemlere federasyona acun koç aglaklarina rağmen şampiyon yazdiracagiz. 61 219 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Avrupada gözlemci notu yüksek yabancı hakemleri getiremiyor musun federasyon? 97 116 Yanıtla
  • Erkan Yılmaz:
    hepsini üstüste koyup gerçek beşinci yıldızı takacaz onlar maskot taraftarlarını dış güçler diye kandırmaya devam etsinler unutmayın 65 111 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Puan kaybında sıkıntı yok hocam ama bu puan kaybı gelene kadar boş faztaziden vazgeç. Kaan'ı oynatma ve gol aramaya çalışırken orta sahayı boşaltma huyundan vazgeçmelisin. Güçlü oyunumuz var baskı kuruyoruz atamıyorsak son vuruşlar kötü olduğu için buraya çalışın, 3. 4. forveti almak çok hücum oynamak gole yakın olmak değil. 68 7 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Bu futbol kulüpleriyle mhkemlik hakemi getirilme sebebi nedir? Özellikle mi bu tarz hakemleri seçiyorsunuz arkadaş vallahi pes 59 6 Yanıtla
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