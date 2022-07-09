Okan Buruk tatsız başladı! Galatasaray öne geçtiği maçı kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Okan Buruk tatsız başladı! Galatasaray öne geçtiği maçı kaybetti

09.07.2022 22:36
Okan Buruk tatsız başladı! Galatasaray öne geçtiği maçı kaybetti

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup oldu.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında öne geçmesine rağmen üstünlüğü koruyamadı ve Sturm Graz karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Okan Buruk tatsız başladı! Galatasaray öne geçtiği maçı kaybetti

GALATASARAY SONUNU GETİREMEDİ

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golü 7. dakikada Oğulcan Çağlayan'dan geldi. İlk yarısı sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle biten mücadelede Sturm Graz 54 ve 57. dakikalarda Rasmus Hojlund'un golleri ile öne geçti. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmazken, sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde çıktığı ilk maçta mağlup oldu. Galatasaray bir sonraki hazırlık maçını 13 Temmuz Çarşamba saat 20.00'de Fehervar ile oynayacak.

YORUMLAR
500
Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk tatsız başladı! Galatasaray öne geçtiği maçı kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 22:48:22. #1.12#
SON DAKİKA: Okan Buruk tatsız başladı! Galatasaray öne geçtiği maçı kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement