Okan Buruk\'un tepki gösterdiği Bodrum\'daki çim uzunluğu ortaya çıktı

Türk:

İşte yapının medyaayağı... Masa başı habercilik... Fotoğraf nerede, video nerede? Yakın çekim fotoğraflara bakıldığında bile çimlerin çok uzun olduğu belli. Çimlerin yan yatmış olması bile başlı başına bir delil. Bahçe değil bu, rezilliğe bak ya! Her türlüğü kötülüğü deniyorlar, ama çok şükür ALLAH'ın adaleti var :))))