Okan Buruk'un tepki gösterdiği Bodrum'daki çim uzunluğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Okan Buruk'un tepki gösterdiği Bodrum'daki çim uzunluğu ortaya çıktı

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Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı 1-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası çim uzunluğuna tepki göstermişti. Okan Buruk'un bu eleştirileri sonrasında Bodrum FK'nın maçlarını oynadığı Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda çimlerin boyu ölçüldü ve Buruk'un "Uzun bırakılmış" dediği çim standartlara göre daha kısa çıktı.

25.11.2024 13:50
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Süper Lig'in 13 haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonu yaptığı açıklamada çim uzunluğuna tepki göstermişti.

MAÇ SONUNA DAMGA VURMUŞTU

Buruk'un bu sözleri sonrası Bodrum FK'nın maçlarını oynadığı Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda çimlerin boyu ölçülerek boyu belirlendi. Okan Buruk'un "Futbol adına hiçbir ortam yok burada. Çimler uzun bırakılmış, maçtan önce saha sulanmamış. Özellikle hep oyunu bozmak adına hesaplar yapılmış" sözlerinin ardından Bodrum FK stadının zemininde çim boyu ölçümü yapıldı.

DAHA KISA ÇIKTI

Yapılan ölçümlerde standardı 2.4 cm olan çim uzunluğunun Bodrum FK stadında 1.8 ile 2 cm arasında olduğu ortaya çıktı.

Okan Buruk\'un tepki gösterdiği Bodrum\'daki çim uzunluğu ortaya çıktı

Galatasaray, Okan Buruk, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'un tepki gösterdiği Bodrum'daki çim uzunluğu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Türk:
    İşte yapının medyaayağı... Masa başı habercilik... Fotoğraf nerede, video nerede? Yakın çekim fotoğraflara bakıldığında bile çimlerin çok uzun olduğu belli. Çimlerin yan yatmış olması bile başlı başına bir delil. Bahçe değil bu, rezilliğe bak ya! Her türlüğü kötülüğü deniyorlar, ama çok şükür ALLAH'ın adaleti var :)))) 47 2 Yanıtla
  • Ozan Gazi:
    Kim ölçtü, Ne zaman ölçtü? Noter mi var dı yanında? At kafadan bilgi yarışması 32 5 Yanıtla
  • Türk:
    Morinho tarzı taktikler sahayı sulayıp Barcelonaya top oynatmamaya çalışmıştı :))) Eski oyuncuları ve akaryakıt ortaklığının sonucu :))) Her türlü kötülüğü deniyorlar... İyilikle, alın akıyla, bilek hakkıyla yine "CİMBOM ŞAMPİYON" olacak ALLAH'ın izniyle! 25 1 Yanıtla
  • Jesus Yıldız:
    Çim bilerek çok sık bırakılmış Adamlar top oynatmamak için ellerinden geleni yaptı Galatasaray bir tek bu şekilde durdurulur 16 2 Yanıtla
  • Musa Yüce:
    Maçtan sonra biçmedikleri ne malum 15 2 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    6s hocası işte ölen hocası iyi öğretmiş bu gibi takiyeyi. İnsanın fikri neyse zikri odur. topuklu okan da bu şekilde. 1 13 Yanıtla
  • Ramazan Sarac:
    Demekki uzun bırakılmamaş karektersiz herşeyde bir zirlamayi adet edindi bu karektersiz 3 9 Yanıtla
  • Orçun Kömür:
    Okanın zaten nerde yetiştiğini biliyoruz algı ve manipüle ile yol alıyor gerçi başarılıda oluyor 1 8 Yanıtla
  • Ateş:
    1 golü zor atınca kötü oynayınca hemen suçlayacak bişey buluyonuz.Yarın öbürgün mağlup olduğunuzda şimdiden zemini hazırlayın. 2 3 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    cim bilerek nasil sik birakiliyor ?? 3 1 Yanıtla
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