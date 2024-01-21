Okan Buruk Trabzonspor maçından sonra camiaya çağrı yaptı

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Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'u 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"2-0'I BULUNCA MAÇI BİTİRDİK"

Mücadeleye değinen Buruk, "Trabzonspor deplasmanı zordur. Rakip ne kadar eksik olursa olsun üzerimizde zaman zaman baskı kurdular. 2-0'ı bulunca maçı bitirdik. Oyuncularıma teşekkür ederim" dedi.

"OYUNCULARI ASIP KESİYORUZ"

Futbolculara yapılan eleştiriler hakkında konuşan antrenör, "Çok sabırsızız, oyuncuları devamlı asıp kesiyoruz. Sosyal medyadan çok yapılıyor. Ndombele üzerinden yapıldı geçen hafta. Zaha, Icardı, Sanchez ve Icardi üzerinden bunlar yapıldı. Galatasaraylılar, oyuncularına sahip çıksın. Sabır gerekiyor, çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

"KENETLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Son olarak camiaya çağrıda bulunan Okan Buruk, "Geçen sene Başakşehir maçından sonra havaya girmiştik. Taraftarın desteğiyle yine başarılara ulaşacağız. Bizim kenetlenmeye ihtiyacımız var. Camianın kenetlenmeye ihtiyacı var. Şampiyonluk yolunda hep beraber doğru bir yürüyüş yapacağız. Herkesi bu yürüyüşe davet ediyorum" şeklinde konuştu.