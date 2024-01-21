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Okan Buruk Trabzonspor maçından sonra camiaya çağrı yaptı - Son Dakika
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Okan Buruk Trabzonspor maçından sonra camiaya çağrı yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5-1'lik Trabzonspor galibiyetinin ardından Galatasaray taraftarına çağrıda bulundu. Buruk, "Taraftarın desteğiyle yine başarılara ulaşacağız. Bizim kenetlenmeye ihtiyacımız var. Camianın kenetlenmeye ihtiyacı var. Şampiyonluk yolunda hep beraber doğru bir yürüyüş yapacağız. Herkesi bu yürüyüşe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

21.01.2024 - 22:39,  Güncelleme: 23:14
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Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'u 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"2-0'I BULUNCA MAÇI BİTİRDİK"

Mücadeleye değinen Buruk, "Trabzonspor deplasmanı zordur. Rakip ne kadar eksik olursa olsun üzerimizde zaman zaman baskı kurdular. 2-0'ı bulunca maçı bitirdik. Oyuncularıma teşekkür ederim" dedi.

"OYUNCULARI ASIP KESİYORUZ"

Futbolculara yapılan eleştiriler hakkında konuşan antrenör, "Çok sabırsızız, oyuncuları devamlı asıp kesiyoruz. Sosyal medyadan çok yapılıyor. Ndombele üzerinden yapıldı geçen hafta. Zaha, Icardı, Sanchez ve Icardi üzerinden bunlar yapıldı. Galatasaraylılar, oyuncularına sahip çıksın. Sabır gerekiyor, çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

"KENETLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Son olarak camiaya çağrıda bulunan Okan Buruk, "Geçen sene Başakşehir maçından sonra havaya girmiştik. Taraftarın desteğiyle yine başarılara ulaşacağız. Bizim kenetlenmeye ihtiyacımız var. Camianın kenetlenmeye ihtiyacı var. Şampiyonluk yolunda hep beraber doğru bir yürüyüş yapacağız. Herkesi bu yürüyüşe davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Okan Buruk Trabzonspor maçından sonra camiaya çağrı yaptı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (5)
  • Ali Arslan: Pensilvanya'daki de dahil mi Yanıtla 72 17
  • Gürhan TUNALI: Ne güzel işte kardeş kardeş oynadınız. Maçtan sonra tribünlerden alkış ta aldınız. Bu Ts acaba kendi sahasında Fenerbahçe den 5 gol yeseydi ne oldurdu çok merak ediyorum..... Yanıtla 20 24
  • METEHAN AKMAN: Ali Arslan, yorumunun görüntüsünü Galatasaray avukatlarına ilettik. Yanıtla 6 15
  • Oktay KUŞÇU: Zoruna gitmiş soğuk gazoz iç iyi gelir. Korku sarmış sizi Samiyen'de içinizden geçeceğiz merak etmeyin! 3 10
  • FATİH ŞAHİN: Ali Arslan Mahkemede Türkiyenin en büyük takımına iftira atmanın bedelini ödeyeceksin 0 0

Galatasaray, Trabzonspor, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk Trabzonspor maçından sonra camiaya çağrı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk Trabzonspor maçından sonra camiaya çağrı yaptı - Son Dakika
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