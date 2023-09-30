Okan Buruk'u artık lig kesmiyor! Şampiyonlar Ligi planını açık açık anlattı - Son Dakika

Okan Buruk'u artık lig kesmiyor! Şampiyonlar Ligi planını açık açık anlattı

Son Güncelleme: 01.10.2023 00:31

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada Manchester United maçına dair planlarını paylaştı. Hedeflerinden bahseden Buruk,'' 3 gün sonra maça çıkacağız, moral lazım. Manchester United maçı ile ilgili planımızı yapacağız. 11'e bakacağız. Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kazanmak dışında başka düşüncemiz olmaz. Manchester United, Crystal Palace'a kaybetti. Moralsizler ama çok önemli oyuncuları var'' dedi.

Hem Süper Lig'de hem de Devler Ligi'nde başarılı performans sergileyen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, 2-1'lik Ankaragücü maçının ardından Manchester United ile oynayacakları mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"3 GÜN SONRA MAÇA ÇIKACAĞIZ"

MKE Ankaragücü mücadelesini değerlendiren başarılı teknik adam, "3 gün sonra maça çıkacağız, moral lazım. Biraz yorulduk ama güzel bir yorgunluk. Ankaragücü gibi bir takıma karşı bunları yaptık, moral olacak. Zaha doğru zamanda 11 başladı, öz güven kazandı. Tanguy Ndombele dün ayağına darbe aldı, o yüzden oynatamadık. Kulübeye aldık ama riske etmedik. Çok maç var, oyuncu değişikliği hep yapacağız. Bu oyunun üzerine koyarak gideriz inşallah" dedi.

"MANCHESTER UNITED İÇİN PLAN YAPACAĞIZ"

Devler Ligi hakkında da konuşan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Geçen sene 14 maçlık serimiz vardı, kazanarak devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı göstermek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Manchester United maçı ile ilgili planımızı yapacağız. 11'e bakacağız. Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kazanmak dışında başka düşüncemiz olmaz. Manchester United, Crystal Palace'a kaybetti. Moralsizler ama çok önemli oyuncuları var" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Okan Buruk'u artık lig kesmiyor! Şampiyonlar Ligi planını açık açık anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk'u artık lig kesmiyor! Şampiyonlar Ligi planını açık açık anlattı - Son Dakika
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