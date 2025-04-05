Okan Buruk\'un burnunu sıkan Jose Mourinho\'ya 3 maç ceza

recep özoğul:

TFF zaten Fenerbahçe'nin imdadına koşmaktan ve elemanı gibi çalışmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Siz milleti aptal mı sanıyorsunuz. 5-10 maç cezasını minimum 5 yapabilirsiniz. Ama 4 maçtan az ceza alırsa superligde cezalı duruma düşmüyor. siz de süper ligde cezalı duruma düşmesin diye 3 maç verdiniz. yazıklar olsun. kınıyoruz