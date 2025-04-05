Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali sonrası çıkan olaylar için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı.
Maç sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 3 maç ceza verildi.
Fenerbahçe forması giyen Fred, 'müsabaka hakemine yönelik hakareti' sebebiyle 3 maç, Mert Hakan Yandaş ise 'rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' dolayısıyla 1 maç ceza aldı.
Kurul ayrıca Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti'ye 'rakip takım sporcusuna yönelik hakareti' nedeniyle 4 maç ceza verirken, Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic'in 'müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 4 maç ceza aldığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü'ne ise toplam 900 bin 750 TL para cezası verildi.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza - Son Dakika
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