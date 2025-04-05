Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza - Son Dakika
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Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu , Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 3 maç ceza verdi. Mourinho, Fenerbahçe-Galatasaray maçının bitmesinin ardından Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı.

05.04.2025 19:07  Güncelleme: 19:23
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali sonrası çıkan olaylar için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı.

MOURİNHO'YA 3 MAÇ CEZA

Maç sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 3 maç ceza verildi.

FRED'E 3, MERT HAKAN YANDAŞ'A 1 MAÇ CEZA

Fenerbahçe forması giyen Fred, 'müsabaka hakemine yönelik hakareti' sebebiyle 3 maç, Mert Hakan Yandaş ise 'rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' dolayısıyla 1 maç ceza aldı.

FENERBAHÇE'YE 900 BİN LİRA PARA CEZASI

Kurul ayrıca Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti'ye 'rakip takım sporcusuna yönelik hakareti' nedeniyle 4 maç ceza verirken, Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic'in 'müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 4 maç ceza aldığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü'ne ise toplam 900 bin 750 TL para cezası verildi.

Okan Buruk\'un burnunu sıkan Jose Mourinho\'ya 3 maç ceza

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Son Dakika Spor Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • İbrahim Özer:
    fenerin Uşaklığını yapmaya devam et çakma mafya babası. siz de utanma arlanma da kalmamış. yazıklar olsun size. 63 12 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    Okan mortinyonun burnunu sıksa aynı cezamı olurdu? 48 7 Yanıtla
  • Hakan1421:
    İbrahim hacıfeneroğlu fırıldakdan aldığı talimatları harfiyen yerine getirmeye devam ediyor 39 6 Yanıtla
  • recep özoğul:
    TFF zaten Fenerbahçe'nin imdadına koşmaktan ve elemanı gibi çalışmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Siz milleti aptal mı sanıyorsunuz. 5-10 maç cezasını minimum 5 yapabilirsiniz. Ama 4 maçtan az ceza alırsa superligde cezalı duruma düşmüyor. siz de süper ligde cezalı duruma düşmesin diye 3 maç verdiniz. yazıklar olsun. kınıyoruz 35 7 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    4 maç verse ligde maça çıkamıcak çünkü o yüzden 3 maç 23 2 Yanıtla
  • Mustafa Elgin:
    avrupada olsa 8 10 mac ceza alirdi morinho vermediler.Yemedi 19 2 Yanıtla
  • 10fs07yh:
    bu federasyon hemen gitmeli, resmen fenerasyon olmuş çakma kabayı tfb başkanı 13 4 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak:
    Evet Morinyo yanlış yaptı Okan bur hiç bir şey yapmadı Uslu uslu hakemleri tebrik etti Öyle mi ? Utanmadan kendini yere atıyor Yazıklar olsun Canı çıktı sanki 3 8 Yanıtla
  • Mehmet Orulluoğlu:
    Her fırsatta ülkemizi karalayan, Türk futbolunu dünyaya bile isteye kötü gösteren bu hadsize fenerasyon resmen ödül vererek, kime hizmet ettiğini göstermiştir! 5 1 Yanıtla
  • Alper006 :
    TFF herkesin bildiği gibi bir kez daha yanıltmadı Ali Koç un ricasini kirmadi 4 1 Yanıtla
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