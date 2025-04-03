Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'yu bekleyen ceza belli oldu - Son Dakika
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Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'yu bekleyen ceza belli oldu

Okan Buruk\'un burnunu sıkan Jose Mourinho\'yu bekleyen ceza belli oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. Kadıköy'deki maçın ardından Jose Mourinho'nun, Okan Buruk'un burnunu sıktı. Olayın ardından kırmızı kart gören Mourinho'yu bekleyen ceza belli oldu. Portekizli teknik adam ''Sportmenliğe aykırı hareket'' PFDK'ya nedeniyle sevk edilirse 1-3 maç, ''Saldırı'' sebebiyle sevk edilirse 5-10 maç ceza alabilir.

03.04.2025 17:08
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun derbinin ardından saha içinde sarı-kırmızılı teknik adam Okan Buruk'un burnunu sıkması hem Türkiye'de hem de dünyada gündem oldu. Yaşananların ardından Portekizli teknik adamı bekleyen ceza da belli oldu.

SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETTEN SEVKEDİLİRSE 1-3 MAÇ CEZA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yaşananlar sonrası PFDK'ye sevk edilmesi bekleniyor. Portekizli çalıştırıcının hangi maddeden sevk edilebileceği ve alabileceği cezalar ise merak konusu. Futbol Disiplin Talimatı'na göre Mourinho, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye sevk edilirse 1-3 maç ceza alabilir.

44. MADDEDEN SEVK OLURSA 5-10 MAÇ CEZA

Jose Mourinho, Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesindeki "Saldırı" nedeniyle PFDK'ye sevk edilmesi durumunda ise 5-10 maç ceza alabilir. Tecrübeli teknik adam ayrıca, yaşananların ardından bir de kırmızı kart gördü.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklama yaşanan olaya ilişkin olarak "Benim onunla aramda bir şey olmadı. Ben hakemleri tebrik ettim, o da tebrik etti. Ben giderken arkadan müdahalesi oldu. Burnumda bir çizik oluştu. Çok da abartmayacağım ama şık bir şey değildi. Maç önü de sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi ama dediğim gibi çok da önemli değil. Yaşananları abartmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'yu bekleyen ceza belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • İhsan Kıraç:
    adamı tahrik etmedinmi yer den bitme 32 47 Yanıtla
  • ertan güler:
    sen adamı tahrik edersen karşılığını alırsın, böyle unutamayacağın rezillik çıkar orataya :))) 20 41 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    adam öldürene bile haksız tahrik indirimi uygulanıyor ki burda görüntü bile olmasa okanın tahrik ettiğini aklı olan herkes anlar… 20 25 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    ne tahriği gelip Kadıköy’de yenmek tahrikse evet tahrik etti 30 7 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    keşke Türkiye den gönderseler de bizfe kurtulsak bu meymenetsiz uğursuz heriften...geldiğinden beri yüzümüz gülmedi... 14 6 Yanıtla
  • onur pari:
    El öptürmeye çalışmadıysa 'saldırı' olarak sevk edilmesi gerekir. 12 3 Yanıtla
  • KÜRŞAT SARAÇ:
    ihsan tahrikin krali sizde. 2 4 Yanıtla
  • Yusuf Tanur:
    Adana'da Sobayı Söktüm Güğüm Boşa Çıktı Onu Onu Fener Kupa Diye Verecek Yazık Adamlar İyice Saçmalar Oldu Kupasizlikdan ?? 1 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Her ne kadar yapılanı onaylamasam da Görüntüler den de anlaşılacağı üzere Okan da bir şeyler söylüyor ki mourinho o hareketi yapıyor. Tahrik edildiği açık seçik ortada. Tabi ki bu bir Fenerbahçeli olarak oynanan oyunun hesabı sorulmayacak anlamı taşımıyor burun sıkacağına rakibin canını sıksaydı keşke o kadar taraftar inanmış hazırlanmış gelmiş ortada berbat bir takım var. 1 0 Yanıtla
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