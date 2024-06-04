Okan Buruk\'un gelecek sezondaki hedefleri ortaya çıktı

Hasibe YILDIRIM:

TFF ve Hakemlerle elde edilmiş başarıları başarı göstermek gerçeklikten uzak ve utanç vericidir

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Ugur Sonmez: Bunu söyleyen fenevli olmasa haklısınız belki diyeceğim ama sezon boyunca lehine en çok hata yapılan takımın aveneleri bunu algı için söylüyorsunuz farkındayız 42 8

Fatih DEMiRKAYA: Klasik koyun mantığı 10 4

Hüseyin Solmaz: Hasibe yemeğin ocakta yanıyor koş 13 1