Okan Buruk'un gelecek sezondaki hedefleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Okan Buruk'un gelecek sezondaki hedefleri ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezonda 5. yıldızı takmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefliyor. Yönetimin, 50 yaşındaki hocanın ücretine zam yapmayı planladığı ve transferde hocanın tüm taleplerini gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

04.06.2024 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray ile son 2 sezondur şampiyonluk yaşayan ve kırılması güç rekorlara imza atan başarılı teknik direktör Okan Buruk'un önümüzdeki sezon hedefleri ortaya çıktı.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Resmi olarak kontratı 30 Haziran'da sona erecek Buruk'la 2 yıllık yeni mukavele için söz kesildiği belirtilirken, kısa zamanda açıklama yapılması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi, 50 yaşındaki hocanın ücretine de zam yapacak.

YENİ SEZONDA 2 HEDEFİ VAR

Bu sezon ligde 2.68'lik rekor puan ortalaması yakalayan ve unutulmaz serilerin baş mimarı olan Buruk, önümüzdeki yıl hem 5. yıldızı hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefliyor. Yönetim, transferde de hocanın tüm taleplerini gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyor.

Okan Buruk\'un gelecek sezondaki hedefleri ortaya çıktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Okan Buruk, Zam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'un gelecek sezondaki hedefleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Hasibe YILDIRIM: TFF ve Hakemlerle elde edilmiş başarıları başarı göstermek gerçeklikten uzak ve utanç vericidir 32 69 Yanıtla
    Ugur Sonmez: Bunu söyleyen fenevli olmasa haklısınız belki diyeceğim ama sezon boyunca lehine en çok hata yapılan takımın aveneleri bunu algı için söylüyorsunuz farkındayız 42 8 Fatih DEMiRKAYA: Klasik koyun mantığı 10 4 Hüseyin Solmaz: Hasibe yemeğin ocakta yanıyor koş 13 1 Haydar Toy: kim hamlerden bahs ederse fenerliler konuşmasın en çok fenerbahçe hakemlerle puan aldı 9 2
  • VURKAÇOĞLU: Galatasarayın hedefleri hep ileri Fenerin hedefi Galatasarayı yenmek :)) 30 6 Yanıtla
  • Kurtbet Kara: bi kaç hakem ve mhk üye takviyesi şart ama gs ye 7 18 Yanıtla
    Sefa Albayrak: Sizde yabancı hakem getirin nede olsa işinize çok yarıyor 4 2
  • Şahabettin Kural: Gelecek sezon oldukça zorlu geçecek gibi.. Hadi hayırlısı 14 2 Yanıtla
  • Cesim Taşdemir: bence bu federasyon ve hakemler giderse Okan üst üte 5 yıl şampiyon olur tabiki fenerin başkanı ağlamasa Fener'e en az 6 maçta skor berabereyken hiç olmayan penaltılar verdi ama düzgün bir yüneyim olursa galatasarayı hiç kimse tutamaz 5 0 Yanıtla

10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü, mürettebattan haber alınamıyor Kayseri'de eğitim uçağı düştü, mürettebattan haber alınamıyor
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
08:59 Aziz Yıldırım’ın “Adnan Hocacı“ dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu
00:58 DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki! Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti
10:23 Ortalık yangın yeri Aziz Yıldırım’dan Acun’a: Kaşınıyor gerizekalı Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor gerizekalı
10:08 17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak 17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak
10:05 Galatasaray’da Mauro Icardi depremi Erden Timur’dan sonra o da ayrılacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur'dan sonra o da ayrılacak
10:00 Piyasalarda hareketlilik devam ediyor Dolar yükselişe geçti Piyasalarda hareketlilik devam ediyor! Dolar yükselişe geçti
09:49 Teknik direktör düğümü çözülüyor Beşiktaş’ta Pochettino ve Xavi sesleri Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş'ta Pochettino ve Xavi sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 10:40:08. #1.11#
SON DAKİKA: Okan Buruk'un gelecek sezondaki hedefleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement