Okan Buruk'un kendisine seslenen taraftara verdiği yanıt olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Okan Buruk'un kendisine seslenen taraftara verdiği yanıt olay oldu

Geniş Video İzle

Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesi Antalya'da 3 günlük kampa girdi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un takımı havaalanında karşılaşmaya giden tarafaraftarlardan birinin ''Hocam rahat olun'' diyerek seslenmesine ''Rahatız, merak etmeyin. Her şey yolunda. Devam ediyoruz'' yanıtını vermesi en çok konuşulanlar arasına girdi.

06.03.2025 20:48  Güncelleme: 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 27. hafta karşılaşmasında 9 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi 3 günlük kamp için Antalya'ya geldi. Burada teknik direktör Okan Buruk ile bir taraftar arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

GALATASARAY, ANTALYA'DA KAMPA GİRDİ

Galatasaray, Kasımpaşa beraberliği ve Fenerbahçe ile puan farkının 4'e düşmesinin ardından Antalya'da kamp yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 9 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi 3 günlük kampa girdi. Galatasaray, saat 16.00'da İstanbul'dan özel uçakla Antalya'ya hareket etti. Saat 17.00 sıralarında şehre gelen Galatasaray kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüse bindi. Antalya Havalimanı'nda Galatasaray'ı karşılamaya gelen taraftarlar alınmazken, basın mensupları da yaklaşık 500 metre uzaklıkta kurulan bariyerlere kadar izin verildi. Futbolcular ve teknik heyet VIP kapısından çıkarak kendilerini bekleyen otobüse binerek Belek'te konaklayacakları otele geçti.

OKAN BURUK'TAN TARAFTARA YANIT: RAHATIZ, MERAK ETMEYİN

Galatasaray'ı karşılamak için Antalya Havalimanı VIP girişine gelen yaklaşık 50 taraftar polis ekipleri tarafından yasak olduğu gerekçesiyle dışarıya gönderildi. Bir süre polis ekiplerine durumu anlatmaya çalışan taraftarlar, ekiplerin kesin tutumu sonucunda havaalanı dışına giderek takımı beklemeye başladı.

Havaalanı VIP girişinde bekleyen taraftarlar takım otobüsünü durdurarak teknik direktör Okan Buruk'a çiçek takdim etti. 'Okan Buruk' tezahüratlarıyla karşılanan tecrübeli teknik adam, bazı taraftarların fotoğraf çekim isteğini de kırmadı. Bazı taraftarların 'Hocam rahat olun' söylemine Okan Buruk ise "Rahatız, merak etmeyin. Her şey yolunda. Devam ediyoruz" diye yanıt verdi. Fotoğraf çekiminin ardından Galatasaray kafilesi konaklayacağı otele doğru hareket etti.

KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosunda; " Muslera, Eyüp Aydın, Sanchez, Sallai, Kerem Demirbay, Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Jelert, Cuesta, Frankowski, Yusuf Demir, Torreira, Atakan Ordu, Abdulkerim Bardakcı, Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı ve Lemina" yer aldı.

JAKOBS YOK, MORATA KADRODA

Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın Antalya kamp kafilesinde sakatlığı devam eden Ismail Jakobs yer almazken, sakatlığını atlatan İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Morata ise kafilede yer aldı.

İLK ANTRENMAN YARIN

Galatasaray'ın Antalya'da ilk çalışmasını 7 Mart Cuma günü (yarın) akşam saat 17.00 sıralarında konaklayacağı otelin sahasında yapacağı öğrenildi. Alanyaspor, Galatasaray müsabakası ise pazar günü saat 20.30'da oynanacak.

Okan Buruk\'un kendisine seslenen taraftara verdiği yanıt olay oldu

Galatasaray, Okan Buruk, Antalya, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'un kendisine seslenen taraftara verdiği yanıt olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ferudun Ozmen:
    Sanırsın Avrupa da final maçına çıkacak 3 gün önce den kampa girmiş. Gerçi Avrupa dan elenince neredeyse göbek atacaktı hafta da bir maç yapacağız artık diye çok sevindi garibim. Ama lafa gelince Avrupa fatihi tırt fatih 7 17 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Okan Buruk Galatasarayın çocuğudur her zaman yanındayız nağmalup bir takım geçen iki senenin şampiyonu yola devam 8 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:53:03. #7.13#
SON DAKİKA: Okan Buruk'un kendisine seslenen taraftara verdiği yanıt olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.