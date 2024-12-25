Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışın değeri belli oldu - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışın değeri belli oldu

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ''Sarı-Kırmızı Kareler'' yarışmasının ödülünü 120 bin TL'ye çıkardı. Yarışmanın kazanan karesi, Okan Buruk'un Kadıköy'de Mourinho'ya baktığı an oldu. Başlangıçta 20 bin TL olarak belirlenen ödül, Özbek'in bu sürpriz kararıyla altı katına çıktı.

25.12.2024 10:59  Güncelleme: 11:07
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1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) bu yıl 22'nci kez düzenlediği ve Quick Sigorta'nın sponsorluğunda gerçekleşen Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve İçerik Yarışması'nın kazananları, 24 Aralık 2024'de RAMS Park Özhan Canaydın Salonu'nda düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ve spor dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende, dört kategoride yarışan fotoğraf ve içeriklerin kazananları açıklandı. Başkan Özbek ve Başkan Sancaktar açılışta yaptıkları konuşmalarda, Quick Sigorta'nın yıllardır süren sponsorluk desteğine teşekkür edip iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

FİYATINI 6 KATINA ÇIKARDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Sarı-Kırmızı Kareler" yarışmasının kazanan karesinin 20 bin TL'lik fiyatını az bularak 120 bin TL'ye çıkardı. Kazanan, Okan Buruk'un Kadıköy'de Mourinho'ya baktığı kare oldu.

Okan Buruk\'un Mourinho\'ya attığı bakışın değeri belli oldu

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Son Dakika Spor Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışın değeri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce:
    İşçinin asgarî üçreti tesbit edenlere attığı bakışın değeri ne kadar .? 10 4 Yanıtla
  • İbrahim Gazioğlu:
    lüzumsuz haber 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışın değeri belli oldu - Son Dakika
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