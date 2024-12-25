Okan Buruk\'un Mourinho\'ya attığı bakışın değeri belli oldu

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1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) bu yıl 22'nci kez düzenlediği ve Quick Sigorta'nın sponsorluğunda gerçekleşen Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve İçerik Yarışması'nın kazananları, 24 Aralık 2024'de RAMS Park Özhan Canaydın Salonu'nda düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ve spor dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende, dört kategoride yarışan fotoğraf ve içeriklerin kazananları açıklandı. Başkan Özbek ve Başkan Sancaktar açılışta yaptıkları konuşmalarda, Quick Sigorta'nın yıllardır süren sponsorluk desteğine teşekkür edip iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

FİYATINI 6 KATINA ÇIKARDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Sarı-Kırmızı Kareler" yarışmasının kazanan karesinin 20 bin TL'lik fiyatını az bularak 120 bin TL'ye çıkardı. Kazanan, Okan Buruk'un Kadıköy'de Mourinho'ya baktığı kare oldu.