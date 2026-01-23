Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun

Galatasaray, Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ın transferini sonuçlandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte transfer sürecinin perde arkası da ortaya çıktı.

TRANSFER ZİRVESİ STATTA YAPILDI

Atletico Madrid maçının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetici Abdullah Kavukcu ve Teknik Direktör Okan Buruk, statta bir araya gelerek transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan mini zirvede Noa Lang transferi masaya yatırıldı.

OKAN BURUK'TAN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Zirvenin ardından Okan Buruk, Napoli forması giyen Noa Lang ile görüntülü bir görüşme yaptı. Buruk'un Hollandalı futbolcuya, "Şampiyonlar Ligi'nde son 24'e kaldık, seni de transfer ediyoruz. İstanbul'a gelmek için hazırlan" dediği öğrenildi.

NAPOLI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray, Noa Lang için Napoli'ye 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar ayrıca, zorunlu olmayan satın alma opsiyonu konusunda da İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı.

KADROYA ALINACAK

26 yaşındaki kanat oyuncusu Noa Lang, İstanbul'a gelirken Galatasaray'da ilk maçına cumartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında çıkması bekleniyor. Hollandalı futbolcunun bu maçın kadrosunda yer alacağı öğrenildi.