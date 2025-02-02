Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamayan ve 3 milyon euro talep ettiği öne sürülen Yunus Akgün'ü Gaziantep FK karşılaşmasında kulübede oturtacak. Buruk'un bu kararı formanın garanti olmadığı mesajını vermek için aldığı belirtildi.

02.02.2025 14:14
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Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi Yunus Akgün krizi yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, yeni sözleşmeye imza atmayan milli yıldızla ilgili sürpriz bir karar aldı.

İLK 11'DE OLMAYACAK

Galatasaray'da yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamayan ve performansında düşüş görülen Yunus Akgün, Gaziantep FK maçında yedek kulübesine çekilecek. Okan Buruk, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile birlikte Roland Sallai'ye görev verecek ve performansı düşüşte olan Yunus Akgün'ün de hem dinlenmesi sağlanacak hem de formanın garanti olmadığı mesajı verilecek. Öte yandan Ajax maçında sakatlık yaşayan Yunus'un riske edilmemesi için de bu kararın alınması bekleniyor.

3 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

343 Digital Youtube kanalında konuşan Haluk Yürekli, milli futbolcunun yeni sözleşme için Galatasaray'dan 3 milyon euro istediğini iddia etmişti. Bu haber üzerine bazı Galatasaray taraftarları, Yunus Akgün'e serzenişte bulunmuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 11 gol attı ve 7 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Okan Buruk, Yunus Akgün\'e hayatının şokunu yaşattı

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Son Dakika Spor Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ankaragüçlüyüz:
    hayatının şoku bu olabilir mi sence admin eziktasahahahhahha 14 2 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Büyük takımlarda oynamanın değerini bilemeyenleri eziktasa yollayın, orada ezikliği küçüklüğü görsün burnu sürtsün 9 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Doğru Karar şimdilik Okan 11 2 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Yabancıya 10 milyon Euro ver, takımın yükünü taşıyan pırlanta gibi çocuğa yaptığına bak. Sanki kendisi zamanında bu tür şeylerle karşılaşmamış gibi. Ondan sonra küstürün çocuğu, yabancıya yiyorsa götün yapsana. Bu sene kim daha fazla faydalı oldu bu takımda ondan başka ??? 3 5 Yanıtla
  • Abbas Alimerdan:
    bence Okan bu hareketi bir yabancı futbolcuya yapamaz bütün artistliği yerli futbolcuya. 3 4 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Maçı kaybedersen görürsün hayatının şokunu buruk efendi 5 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yunus efendi 3m Euro maaş menejerine de 1.5m komisyon istiyormuş hayirdir birader gotun mu kalktın demezler mi adama 3 2 Yanıtla
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