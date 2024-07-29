Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, karşılaştığı Çin'i yenerek bronz madalya kazandı. Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu yaşadı.

29.07.2024 18:09
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Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin'le karşılaştı.

Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

İlk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2'ye getirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu tattı.

Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları\'nda bronz madalya kazandı

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Son Dakika Spor Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • mustafa sagdic: bide bilal in okculuk vakfina laf edersiniz bak 28 23 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Mete gazoz nerede Gazoz çıktı galiba 1 28 Yanıtla
    huseyin ergun: Takım oyunu haci bireysel puanlar yazılmıyor. 11 0 huseyin ergun: Rakı çıkacak değil ya tabii ki gazoz, çıkacak. 6 5
  • Mehmet Tok: 3 defa aynı yazıyı okudum. 13 1 Yanıtla
  • Mehmet Tok: Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı. 3 defa aynı yazıyı okudum. 9 1 Yanıtla
  • Handem: Sıkıldık artık bunlardan yeter ?? 1 8 Yanıtla
  • aslan null: okçuluk klasik erkek yay milli takımı ne la 3 2 Yanıtla
  • celal doğan: Çocukların hakkı yendi Fransa’yla olan maçta durum 4. 2 iken setlerde bir okumuş çizgilde olduğu halde dışarıda dediler ve bu çocukla Kore’de yenerdi 3 0 Yanıtla
  • barış özcan: Helal olsun bravo vb yerine yine eleştiri ne tuhaf bir millet olduk, burası Olimpiyatlar, yani en iyiler burda, niye hemen gömüyorsunuz bu gencecik çocukları, bayrağımızın göndere çekilmesi hatırına bari olumsuz yorum yapmayın. 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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