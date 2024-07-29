Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları\'nda bronz madalya kazandı

barış özcan:

Helal olsun bravo vb yerine yine eleştiri ne tuhaf bir millet olduk, burası Olimpiyatlar, yani en iyiler burda, niye hemen gömüyorsunuz bu gencecik çocukları, bayrağımızın göndere çekilmesi hatırına bari olumsuz yorum yapmayın.