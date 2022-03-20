Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta yapıldı - Son Dakika

Yozgat'ta dün 398 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası, kıyasıya geçen mücadelelerin ardından tamamlandı.

Okul Sporları Daire Başkanlığı ve Judo Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 19-20 Mart günlerinde Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte 57 ilden 398 sporcunun katıldığı turnuvada, sporcular müsabakalarda başarılı olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Sakarya'dan müsabakalara katılan antrenör Yeliz Kurucu, "Grup maçlarına 3 sporcu ile çıktım. Biri sakatlık dolayısıyla finallere gelemedi, 2 sporcum ile katıldım. Dün bir sporcum 3.lük maçını kaybetti, bugün şampiyonluk için yarışacağız. Ortam çok güzel, maçlar sıkıntılı geçmiyor. Güzel bir turnuva" dedi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinden gelen antrenör Musa Temiz ise benim 2 sporcum var, normalde Ankara'dan 17 sporcu ile geldik. Dün bir sporcum 50 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Turnuvalar oldukça hareketli ve maçlar da çok güzel geçiyor. Şuan sporcum burada birinci oldu, oradan da milli takıma gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

50 kilogramda Türkiye şampiyonu olan Ali Kerem Göven ise "Dün 50 kilogram yıldızlarda okul sporları Türkiye birincisi oldum. Art ardına 5 kişiyi yendim, turnuvalar çok güzeldi. Bundan sonraki hedefim milli sporcu olmak, yurt dışına çıkmak ve ülkemi orada temsil etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT