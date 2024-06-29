Olay adam Mert Hakan Yandaş hazırlık maçında hakeme kafa tuttu - Son Dakika
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Spor

Olay adam Mert Hakan Yandaş hazırlık maçında hakeme kafa tuttu

Olay adam Mert Hakan Yandaş hazırlık maçında hakeme kafa tuttu

Fenerbahçe, hazırlık maçında Petrolul Ploiesti'yi 2-1 yendi. Mücadeleye yine Mert Hakan Yandaş damgasını vurdu. Yerde kaldığı bir pozisyonda faul bekleyen Yandaş hakeme itriraz etti. Hakeme sert çıkan Yandaş, "Hocam buna çalacaksın. Arkamdan çekiyor. Görmezsin tabi" dedi.

29.06.2024 15:17
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Süper Lig devi Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti karşılaştı. Dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu sınavdan galibiyetle ayrılmasını bildi.

KANARYA GERİDEN GELİP KAZANDI

Mücadelede ilk gol, 35. dakikada Petrolul'un futbolcusu Mario Bratu'dan geldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikada Edin Dzeko ve 54. dakikada frikikten Miha Zajc kaydetti.

MOURINHO İLE İLK GALİBİYET

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, yeni hocası Jose Mourinho ile ilk galibiyetini almış oldu.

MERT HAKAN YANDAŞ HAKEMLE TARTIŞTI

Mücadeleye damga vuran olay ise Mert Hakan Yandaş'ın hakemle arasında geçen diyalog oldu. Yerde kaldığı bir pozisyonda faul bekleyen Yandaş hakeme itriraz etti. Hakeme sert çıkan Yandaş, "Hocam buna çalacaksın. Arkamdan çekiyor. Görmezsin tabi" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mert Hakan Yandaş, Jose Mourinho, Mehmet Topal, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olay adam Mert Hakan Yandaş hazırlık maçında hakeme kafa tuttu - Son Dakika

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    Yorumlar (27)

  • DORUĞUN GERZESİ: heryerde olay çıkarıyor kabadayı gibi davranıyor futbol oynadığından haberi yok 131 16 Yanıtla
  • Nuri Varol: çop 112 15 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Futbolcunun zeki, çevik ve ahlaklısı gereklidir 104 10 Yanıtla
    Mehmet Aytekin: Atan mı dedi pufff 9 53 Ali Arat: bizim atamiz bunu dedi mehmet senin atalarin ne derdi ? 27 4
  • Fırat Dal: hayirdir mert hakani linc etmeyemi kalkisiyorsunuz en ufak birseyde kameralar onu cekiyor yuzlerce futbolcu aynisini yapiyor nedense haner olmuyor komutani yedirmeyiz kimeseye 19 74 Yanıtla
    RECEP null: ilk yarı bitmeden kovarsiniz komutanı o zaman sahip çıkarsın 22 8
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