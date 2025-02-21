Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında, Anderlecht ile oynanan mücadele öncesinde dikkat çeken bir hareket yaptı.

AĞZINI KAPATARAK EŞLİK ETTİ

Müsabaka öncesi taraftarlar, Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratlar yaparken, Mert Hakan Yandaş bu tezahürata ağzını kapatarak eşlik etti. Bu anlar sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

VİRAL OLDU

Futbol dünyasında rekabetin her zaman yüksek olduğu bilinse de, Mert Hakan'ın bu hareketi Galatasaray taraftarları için oldukça provokatif bir tutum olarak değerlendirildi. Derbi öncesinde yaşanan bu gerilim, futbolseverler arasında büyük bir merak uyandırırken, o anlar kısa sürede viral oldu.