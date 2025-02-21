Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü - Son Dakika
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Spor

Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında dikkat çeken bir hareketle gündeme geldi. Yandaş, Anderlecht maçı öncesi Fenerbahçe taraftarlarının Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratlara ağzını kapatarak eşlik etti. O anlar kısa sürede viral oldu.

21.02.2025 09:16  Güncelleme: 09:23
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında, Anderlecht ile oynanan mücadele öncesinde dikkat çeken bir hareket yaptı.

AĞZINI KAPATARAK EŞLİK ETTİ

Müsabaka öncesi taraftarlar, Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratlar yaparken, Mert Hakan Yandaş bu tezahürata ağzını kapatarak eşlik etti. Bu anlar sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

VİRAL OLDU

Futbol dünyasında rekabetin her zaman yüksek olduğu bilinse de, Mert Hakan'ın bu hareketi Galatasaray taraftarları için oldukça provokatif bir tutum olarak değerlendirildi. Derbi öncesinde yaşanan bu gerilim, futbolseverler arasında büyük bir merak uyandırırken, o anlar kısa sürede viral oldu.

Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Apple User:
    Şimdi Bu Tarz Haberler ile Düşmanlık yaratmak doğru mu? Bu Haberi okuduktan sonra "Sen bize Nasıl Küfür edersin" diyetek bu futbolcuya saldırsalar içiniz rahat edecek mi? Ben bir Galatasaray taraftarı olarak önce İnsan diyorum. Taraftarı Taraftara kırdırmayın. Hepimiz farklı Renklere gönül versekte Türk Milletiyiz... 111 1 Yanıtla
  • Aziz Can:
    Ne virali ne var bunda sırf gs taraftarını yoruma davet etmek için boş haber yapmayın lütfen 87 6 Yanıtla
  • Sezgin Günal:
    ben kuduz sahipsiz bir köpek görüyorum 36 52 Yanıtla
  • ismail:
    bu adam yüzünden Fenerbahçe'nin F sinden nefret ediyorum 30 46 Yanıtla
  • Behzat:
    ortalığı karıştırmayın hakan bir şey söylemedi. 62 11 Yanıtla
  • Sadi KURT:
    sizin yapacağınız habere ben. işiniz gücünüz nefreti körüklemek. 66 4 Yanıtla
  • Murat Cirak:
    Olay Adam derken?? 41 3 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bu habercilik mi şimdi? Size IQ testi yapmıyorlar mı üniversiteye girerken ya da işe alırken? Sokaklarda artistlik yaparsınız haberciyim diye, ama iş kalitesi yerin dibinde :) 41 3 Yanıtla
  • Apple User:
    Pazartesi derbide yüksek ihtimalle geçen yıl olduğu gibi yine seyirciyi tahrik edecek provokasyonlar yapılacak. futbolcu olduğunu düşündüğümüz mhy keşke oynadığı futbol ile konuşulsa. 19 15 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    ACUN'un topluma kazandırdığı bireylerden sadece bir tanesi.... 19 11 Yanıtla
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SON DAKİKA: Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü - Son Dakika
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