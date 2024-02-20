Süper Lig devi Beşiktaş'ın dün sözleşmesini feshettiği Emirhan Delibaş'ın babası Murat Delibaş konuyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Murat Delibaş, oğlu Emirhan'ın ayrılığından Beşiktaş'ın futbol şube sorumlusu Samet Aybaba'yı sorumlu tuttu.
Oğlunun öyle bir paylaşım yapmadığını belirten Delibaş, "Şok geçirdik. Kendisi böyle bir şey paylaşmadı aslında. Arkadaş grubunda böyle bir şey yaptıklarını söyledi, paylaşılmadı. Çocuk yıkıldı açıkçası. Beşiktaş, Aboubakar'ı saç ektirmeden diskalifiye etmişti, bahane arıyorlardı muhtemelen bizim çocukla ilgili. Hepimiz şoktayız, kendimize gelemedik. Dünya basınında bile rezil olduk. Ayıp ya! Benim oğlum orada 11 senedir iyi kötü mücadele etti. 11 senemiz geçti. Herhangi bir bilgi olmadan, sorular sormadan, bize danışmadan, sözleşmeyi de anlaşmalı yaptılar. Karşılıklı fesih, çocuk da o panikte neyi imzaladığını bilmiyor. Bizimle hiçbir şekilde temasa geçmediler" dedi.
Yaşananlardan Samet Aybaba'yı sorumlu tutan Delibaş, "Samet Aybaba'dan kaynaklanan bir şey. Ben bizzat kulübe gideceğim, televizyona da gideceğim. Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım. O adam ya! 20 yaşındaki çocuğa baskı yapılmaz. Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor! Samet Aybaba oğlumu bilerek, isteyerek harcadı. Samet Aybaba devre arası 3-4 teklif olmasına rağmen Emirhan'ı odasına çağırıp İskendurspor'a göndermek istedi, o da gitmediği için bunlar oldu" şeklinde açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın kalemini kırdığı Emirhan'ın babası, Samet Aybaba'ya demediğini bırakmadı - Son Dakika
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