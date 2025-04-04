Olaylı derbiden yeni detay! Mert Hakan maçın hakemine defalarca aynı soruyu sormuş - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Olaylı derbiden yeni detay! Mert Hakan maçın hakemine defalarca aynı soruyu sormuş

Olaylı derbiden yeni detay! Mert Hakan maçın hakemine defalarca aynı soruyu sormuş

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, derbinin ardından soyunma odasında hakem Cihan Aydın'a ısrarla kırmızı kartını neden gösterdiğini sordu. Hakem Aydın, ''Adamın gırtlağını sıktın'' yanıtını verdi. Yandaş ise ''Yemin ederim kimsenin gırtlağını sıkmadım, tam tersine ayırmaya çalıştım'' diyerek itiraz etti. Aydın, Yandaş'ın ısrarlarına susarak cevap vermedi.

04.04.2025 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından soyunma odasında Mert Hakan Yandaş ile Cihan Aydın'ın arasında geçen diyalog ortaya çıktı.

"HOCAM BANA NEDEN KIRMIZI GÖSTERDİN"

Derbisi sonrası soyunma odası koridorunda hakemin yanına giden Mert Hakan Yandaş, birçok kez "Hocam, bana neden kırmızı gösterdin?" diye sormasının ardından "Adamın gırtlağını sıktın" yanıtını aldı.

Mücadelenin 87. dakikasında Barış Alper Yılmaz, oyundan çıkıp kendi kulübesine doğru giderken Fenerbahçe'nin yedek kulübesinden kendisine söylenen sözlere cevap verince ortalık bir anda karışmış ve kırmızı kartlar havada uçuşmuştu.

O anda kırmızı kart gören isimlerden biri olan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, soyunma odası koridorlarında hakem Cihan Aydın'ın yanına gitti ve "Hocam, bana neden kırmızı kart gösterdin?" diye sordu. Hakem Cihan Aydın, sessiz kalıp cevap vermemeyi tercih etti ve Mert Hakan sorusunu bir kez daha tekrarladı, "Lütfen söyler misiniz hocam! Bana ne için kırmızı kart gösterdin?"

Cihan Aydın, Fenerbahçeli futbolcunun sorusuna bir kez daha yanıt vermedi ve Mert Hakan sorusunu ısrarla tekrarladı, "Hocam, bana niye kırmızı kart gösterdin?"

"HOCAM BEN KİMSENİN GIRTLAĞINI SIKMADIM"

Maçın hakemi, defalarca aynı sorunun sorulması üzerine Mert Hakan'a, "Adamın gırtlağını sıktın" şeklinde yanıt verdi. Bu cevabın üzerine Mert Hakan Yandaş, "Hocam, yemin ederim ben kimsenin gırtlağını sıkmadım, tam tersine ayırmaya çalıştım" dedi.

"ADIMIZ ÇIKMIŞ DOKUZA"

Cihan Aydın yine susup yürümeye devam edince Mert Hakan Yandaş, "Adımız çıkmış dokuza, inmez sekize... Ama yeminle ben kimsenin gırtlağını falan sıkmadım, sadece ayırmaya çabaladım" dedi.

Mert Hakan Yandaş, Cihan Aydın, Galatasaray, Fenerbahçe, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olaylı derbiden yeni detay! Mert Hakan maçın hakemine defalarca aynı soruyu sormuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • sebahattin yıldırım:
    Koyu bir FENERBAHÇE taraftarı olarak söylüyorum şu adamı gönderin gitsin artık bıktık ya yakışmıyor bunun gibi adamlar 1 kamyon maaş alıpta amatör amatör davranan topçu görmek istemiyoruz artık Adam gibi profosyonelce işinizi yapın mllet kavga gürültü birbirini yiyor cebindeki son parasını tribüne yada izlemek için kahveye gidiyor sizin maç bittiği zaman hayat devam ediyor maddi kaygı yok dert yok Milleti biraz anlayın işinizi yapın işinizi amigoluk yapmak için amatör amatör trip tavır kavga gürültü için verilmiyor size o paralar...yetti artık yaa 18 4 Yanıtla
  • Bursaspor63:
    Tabii canım, Mert Hakan hiç bir şey yaparmı? Sineğin kanadını ezemeyen, dünyanın en masum adamı. Bir de rakip oyuncunun gırtlağını mı sıkmış? Görsem inanmam. Sütte leke var, Mert Hakan’da yok. Muhakkak hakem ve kameralar onu başkasıyla karıştırmışlardır. 12 6 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    yalancının ? 12 4 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    mert müldürle osimhen kavga ediyor hakem skiniara kart gösteriyor, lemina ilk 11 dk’da 5 tane faul yapıyor birisi ayağa basma ve kartsız oyunu tamamlıyor… hakem değil tetikçi! 6 10 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    YALAN AĞZINA YUVA YAPMİŞ DERLER ADAMA 7 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi
Yılmaz Vural’dan Mourinho’nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti
Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
Rusya: İran’a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir Rusya: İran'a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir
Aybüke Pusat’a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı
Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
Büşra Cin’in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti
Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki

10:56 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
09:49 Büşra Cin’in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
08:18 CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
07:42 Yunanistan’daki dev tatbikata Katar’ın da katılması tartışma yarattı Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı
16:21 Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
16:20 Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
16:10 14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
16:07 TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
16:02 Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
15:53 Aybüke Pusat’a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı
15:52 Rusya: İran’a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir Rusya: İran'a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir
15:45 Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
15:45 Yılmaz Vural’dan Mourinho’nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti
15:23 Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 11:15:49. #7.12#
SON DAKİKA: Olaylı derbiden yeni detay! Mert Hakan maçın hakemine defalarca aynı soruyu sormuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement