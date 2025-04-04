Olaylı derbiden yeni detay! Mert Hakan maçın hakemine defalarca aynı soruyu sormuş

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından soyunma odasında Mert Hakan Yandaş ile Cihan Aydın'ın arasında geçen diyalog ortaya çıktı.

"HOCAM BANA NEDEN KIRMIZI GÖSTERDİN"

Derbisi sonrası soyunma odası koridorunda hakemin yanına giden Mert Hakan Yandaş, birçok kez "Hocam, bana neden kırmızı gösterdin?" diye sormasının ardından "Adamın gırtlağını sıktın" yanıtını aldı.

Mücadelenin 87. dakikasında Barış Alper Yılmaz, oyundan çıkıp kendi kulübesine doğru giderken Fenerbahçe'nin yedek kulübesinden kendisine söylenen sözlere cevap verince ortalık bir anda karışmış ve kırmızı kartlar havada uçuşmuştu.

O anda kırmızı kart gören isimlerden biri olan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, soyunma odası koridorlarında hakem Cihan Aydın'ın yanına gitti ve "Hocam, bana neden kırmızı kart gösterdin?" diye sordu. Hakem Cihan Aydın, sessiz kalıp cevap vermemeyi tercih etti ve Mert Hakan sorusunu bir kez daha tekrarladı, "Lütfen söyler misiniz hocam! Bana ne için kırmızı kart gösterdin?"

Cihan Aydın, Fenerbahçeli futbolcunun sorusuna bir kez daha yanıt vermedi ve Mert Hakan sorusunu ısrarla tekrarladı, "Hocam, bana niye kırmızı kart gösterdin?"

"HOCAM BEN KİMSENİN GIRTLAĞINI SIKMADIM"

Maçın hakemi, defalarca aynı sorunun sorulması üzerine Mert Hakan'a, "Adamın gırtlağını sıktın" şeklinde yanıt verdi. Bu cevabın üzerine Mert Hakan Yandaş, "Hocam, yemin ederim ben kimsenin gırtlağını sıkmadım, tam tersine ayırmaya çalıştım" dedi.

"ADIMIZ ÇIKMIŞ DOKUZA"

Cihan Aydın yine susup yürümeye devam edince Mert Hakan Yandaş, "Adımız çıkmış dokuza, inmez sekize... Ama yeminle ben kimsenin gırtlağını falan sıkmadım, sadece ayırmaya çabaladım" dedi.