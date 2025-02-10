Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor'un Galatasaray maçından çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye atıfta bulunan bir paylaşım yaptı. Bu durum Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın tepkisini çekti. Ilıcalı, ''Ayıplıyorum ve kınıyorum. Bizim futbolcularımız bunu yapmaz. Türk kültüründe bu yoktur, çirkin şeylerdir'' diye konuştu.

10.02.2025 08:52  Güncelleme: 09:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mauro Icardi'nin; Adana Demirspor'un, Galatasaray karşısında sahadan çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tansiyonu daha da yükseltti.

ICARDI'DEN PAYLAŞIM

Icardi, geride bıraktığımız sezon Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe'ye atıfta bulunarak, "Deja Vu" notuyla paylaşım yaptı.

Olaylı maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü: Türk kültüründe bu yok

"AYIPLIYORUM VE KINIYORUM"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya paylaşımlarını hedef aldı. Ilıcalı, "Mauro Icardi'nin başkanımız ve teknik direktörümüzle ilgili paylaşımlarını ayıplıyorum ve kınıyorum. Galatasaray Kulübü'ne çağrıda bulunuyorum. Futbolcu başkanla muhatap olmaz, paylaşım yapmaz. Bunu kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK KÜLTÜRÜNDE BU YOKTUR"

Galatasaray'dan Icardi'ye uyarı beklediklerini ifade eden Ilıcalı, "Bizim futbolcularımız bunu yapmaz. Türk kültüründe bu yoktur, çirkin şeylerdir. Galatasaray'dan uyarı beklerdik ama gelmedi. Biz de kendi futbolcumuza 'Dur, yapma' diyemiyoruz" dedi.

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi\'yi de birbirine düşürdü

Adana Demirspor, Sosyal Medya, Acun Ilıcalı, Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Cem Büyük:
    Mert Hakan yaparsa ağlamayın. 120 48 Yanıtla
  • Onur Kayacik:
    biraz karısıyla ilgilenseydi keşke boynuzu takmazdı belki 61 47 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Türk futbolunu karıştıran çok yüksek paralar verdiginiz sayın marinyo bozmuştur 70 22 Yanıtla
  • Ferdi 78:
    LahmAcun bi sektir gir 61 25 Yanıtla
  • Emin Erol:
    wanda nara çok güzel boynuz taktı icardiye 36 39 Yanıtla
  • Murat:
    Ağlama oyna acur 47 19 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    ıcardı sen futbolcusun işini yap 28 18 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Türk futbolu'nun yüz karaları 26 14 Yanıtla
  • goktug cetiner:
    uygulamada herkes fenerli 13 20 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    futbol demek boş işler demek. altı yalan üstü yalan var sen de biraz oyalan 23 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:40 Ankara’da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı Ankara'da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı
13:36 Herkes bu videoyu paylaşıyor Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?
13:16 DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın ’’Yokum’’ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:50:29. #1.13#
SON DAKİKA: Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.