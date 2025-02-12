Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı

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Ülke gündemine bomba gibi düşen ve çok konuşulan Galatasaray- Adana Demirspor maçının VAR hakemi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

VAR HAKEMİ HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Konuk takım Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından karşılaşmanın VAR hakemi Danimarkalı Jakob Sundberg çok tartışılmıştı. Mertens'in penaltı pozisyonunda hakem Oğuzhan Çakır'ı VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle gündeme gelen Sundberg için TFF kararını verdi.

BİR DAHA MAÇ YÖNETEMEYECEK

Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıda hakem Oğuzhan Çakır'ı VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle eleştirilen Sundberg ile ilgili TFF kararını verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, TFF'den Danimarkalı hakeme kırmızı kart çıktı. Jakob Sundberg'e bir daha Süper Lig'de görev verilmeyeceği belirtildi.