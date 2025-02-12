Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı - Son Dakika
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Spor

Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı

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Olaylı biten Galatasaray-Adana Demirspor maçında VAR hakemi olarak görev yapan Danimarkalı Jakob Sundberg, bir daha Süper Lig'de maç yönetmeyecek. TFF, bu olaylar sonrası Sundberg'e bir daha Süper Lig'de görev vermeyecek.

12.02.2025 08:44
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Ülke gündemine bomba gibi düşen ve çok konuşulan Galatasaray- Adana Demirspor maçının VAR hakemi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı

VAR HAKEMİ HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Konuk takım Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından karşılaşmanın VAR hakemi Danimarkalı Jakob Sundberg çok tartışılmıştı. Mertens'in penaltı pozisyonunda hakem Oğuzhan Çakır'ı VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle gündeme gelen Sundberg için TFF kararını verdi.

Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı

BİR DAHA MAÇ YÖNETEMEYECEK

Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıda hakem Oğuzhan Çakır'ı VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle eleştirilen Sundberg ile ilgili TFF kararını verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, TFF'den Danimarkalı hakeme kırmızı kart çıktı. Jakob Sundberg'e bir daha Süper Lig'de görev verilmeyeceği belirtildi.

Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Galatasaray, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Osman Demir:
    Arkadaşlar var hakemimiz yok diye üzülmeyelim fenerbostanın tüm maçlarımda acunnnn ve koçççç var hakemi olsın sorun bitsin olmadı bizim mahalle bakkalı bile var hakemliğini hepsimden iyi yapar onu atasınlar 28 50 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    bu maçın haini mertens nolacak peki 40 25 Yanıtla
  • Berker Bey:
    kayıtları açıklayında herkes ne olduğunu bilsin 37 0 Yanıtla
  • Ömer Köse:
    adam aldı alacağını yönetse ne olur yönetmese ne olur Ahmet Çakar bahis sitelerinde ilk 15 dakikada penaltı olura en az 8 ganyan verilmiştir dedi yani adam küfeyi doldurdu ve gitti birde oh negüzel oldu demiştir 28 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    siz dediniz yabanci yabanci alin size yabanci 8 12 Yanıtla
  • Yusuf Kucuk:
    güzel ama keşke o pozisyon hakkında iki hakem arasında geçen var konuşmayı dinletselerde gerçekten var hakemi suçlumu bilsek şimdi iskemlenden atmak kolay 19 0 Yanıtla
  • BATIN BEYOĞLU:
    Tazminatı Alıp Gitmiştir.Paramız Çok Ahmet Gider Mehmet Gelir.. 15 0 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    adam bahisten voleyi vurdu,bi daha hakemlik yapmasina gerek yok ki zaten 8 0 Yanıtla
  • Hüseyin Kaya:
    6s delikanlıysa maç tekrar edilsin desin fener Karagümrük maçından sonra demişti 5 3 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Adamın çokta umrundaydi sanki bi daha tff de maç yonetemeyecekmis zaten ilk maçıydı çok ta tin 3 0 Yanıtla
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