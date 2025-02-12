Ülke gündemine bomba gibi düşen ve çok konuşulan Galatasaray- Adana Demirspor maçının VAR hakemi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Konuk takım Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından karşılaşmanın VAR hakemi Danimarkalı Jakob Sundberg çok tartışılmıştı. Mertens'in penaltı pozisyonunda hakem Oğuzhan Çakır'ı VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle gündeme gelen Sundberg için TFF kararını verdi.
Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıda hakem Oğuzhan Çakır'ı VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle eleştirilen Sundberg ile ilgili TFF kararını verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, TFF'den Danimarkalı hakeme kırmızı kart çıktı. Jakob Sundberg'e bir daha Süper Lig'de görev verilmeyeceği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı - Son Dakika
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