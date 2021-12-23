Olaylı maçın ardından Sumudica'dan yaylım ateşi: Nasıl ağladıklarını görmesini isterdim

Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya dalarak hakemlerin üzerine yürüdü. Yaşananların ardından açıklamalarda bulunan Marius Sumudica, penaltılarının verilmediğini ifade etti.

Sumudica'nın açıklamaları şöyle:

"PENALTI DEĞİLSE FUTBOLU BIRAKACAĞIM"

"Duydum, dışarı çıktım herkesi sakinleştirmeye çalıştım. Hakeme yardımcı olmaya çalıştım, herkesi sakinleştirdim kimsenin büyük bir hata yapmasını istemedim ama hakemin maçtan sonra soyunma odasına gelip futbolcularımın nasıl ağladığını görmesini isterdim. Haddadi 'ben bir metre Mounir'in arkasındaydım eğer bu penaltı değilse ben futbolu bırakacağım' dedi. Dokuz maçtır buradayım bir kere bile hakemin Malatya için VAR'a gittiğin görmedim. Şimdi duyuyorum VAR hakemi bir alt ligin hakemiymiş.

"NEDEN HER ŞEY MALATYA'YA KARŞI GELİYOR"

Hüseyin Göçek'i daha önceden de biliyorum. Eğer karar veremediysen, net değilsen VAR'a gitmelisin. Ayrıca VAR'da seviye olarak çok yüksek bir hakem olmadığını biliyorsan, yeni bir hakem olduğunu biliyorsan VAR'a gelip penaltı kararını kendin vermelisin. Neden her şey Malatya'ya karşı geliyor. Eğer pozisyonda karar verilememişse neden takdir haklarını karşı taraf için kullanıyor hakemler. Futbolcular bunu hissediyor. Nasıl oluyor da birisi gelip bizim bütün çalışmalarımızı elimizden çalıyor.

"BİZE HAK ETTİĞİMİZİ VERİN"

Hakemlere hakaret etmek veya onlara karşı bir şeyler söylemek istemiyorum. Bunun bedelini ben ve oyuncularım ödeyebilir ama büyük bir Anadolu şehri bunun bedelini ödeyecek, bu hiç normal değil. Eğer bu pozisyon Türkiye'deki büyük takımlardan birisinde olsaydı hakem VAR'a gidecekti neden Malatya için gitmiyor? Herkes hata yapabilir ama bize hak ettiğimizi verin."