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Özdağ o maddeyle ilgili net konuştu: Açlık grevi eylemi yapacağız

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor ile Kocaelispor arasında oynanan olaylı maçın faturası ağır oldu. PFDK, her iki takıma da ceza yağdırdı.

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Sakaryaspor'a ve Kocaelispor'a verilen cezalar şöyle;