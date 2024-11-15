TFF 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor ile Kocaelispor arasında oynanan olaylı maçın faturası ağır oldu. PFDK, her iki takıma da ceza yağdırdı.
LİSTE KABARIK
Sakaryaspor'a ve Kocaelispor'a verilen cezalar şöyle;
- Çıkan olaylar nedeniyle iç sahada 2 maç seyircisiz + 168.000 TL para cezası
- Yayın hakları talimatlarına aykırılık için İHTAR
- Kuzey Alt 104'e 1 iç sah maçı ve Doğu Alt 114 'a 3 iç saha maçı bloke.
- Çirkin ve kötü tezahürat için 150.000 TL para cezası
- Batı Alt 131, 132, 133, 134, 135, 136, Doğu Alt 112, 113, 114, 115, 116, Doğu Üst214, 215, 216'ya 1 iç saha maçı bloke.
- Usulsüz seyirci girişi için234.000 TL para cezası
- Merdiven boşluklarının doluluğu için 36.000 TL para cezası
- Sportif ekipman talimatına aykırılık için ihtar
- İdareci Serkan Kocasakal'a akredite talimatına aykırılıktan ihtar
- İdareci Serkan Kocasakal'a rakip takım sporcusuna saldırısı için 75 gün hak mahrumiyeti ve 90.000 TL para cezası.
- İdareci Cem Kapankaya'ya akredite talimatına aykırılıktan ihtar
- İdareci Melih Dalkılıç'a rakip takım sporcusuna saldırıdan 113 gün hak mahrumiyeti +135.000 TL para cezası
- İdareci Fırat Gözcan'a rakip takım mensuplarına saldırıdan 113 gün hak mahrumiyeti
- Futbolcu Cebrail Karayel'e rakip takım oyuncusuna saldırıdan 3 maçtan men + 17.550 TL para cezası.
- Futbolcu Erdi Dikmen'e rakip takım oyuncusuna saldırıdan 5 maçtan men + 29.250 TL para cezası.
- Futbolcu Emircan Altındaş'a rakip takım oyuncusuna saldırıdan 5 maçtan men+ 29.250 TL para cezası.
- Kocaelispor'da ise ceza alan isim, futbolcu Marcos Vinicius Amaral Alves, rakip takım oyuncusuna saldırıdan 1 maçtan men ve 5.850 TL para cezasına çarptırıldı.
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