Olaylı maçın faturası ağır oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Olaylı maçın faturası ağır oldu

Geniş Video İzle

TFF 1. Lig'in 12. haftasında oynanan Sakaryaspor-Kocaelispor maçı sonrası PFDK, her iki takıma da ağır cezalar verdi. İşte verilen cezalar...

15.11.2024 10:17  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor ile Kocaelispor arasında oynanan olaylı maçın faturası ağır oldu. PFDK, her iki takıma da ceza yağdırdı.

LİSTE KABARIK

Sakaryaspor'a ve Kocaelispor'a verilen cezalar şöyle;

  • Çıkan olaylar nedeniyle iç sahada 2 maç seyircisiz + 168.000 TL para cezası
  • Yayın hakları talimatlarına aykırılık için İHTAR
  • Kuzey Alt 104'e 1 iç sah maçı ve Doğu Alt 114 'a 3 iç saha maçı bloke.
  • Çirkin ve kötü tezahürat için 150.000 TL para cezası
  • Batı Alt 131, 132, 133, 134, 135, 136, Doğu Alt 112, 113, 114, 115, 116, Doğu Üst214, 215, 216'ya 1 iç saha maçı bloke.
  • Usulsüz seyirci girişi için234.000 TL para cezası
  • Merdiven boşluklarının doluluğu için 36.000 TL para cezası
  • Sportif ekipman talimatına aykırılık için ihtar
  • İdareci Serkan Kocasakal'a akredite talimatına aykırılıktan ihtar
  • İdareci Serkan Kocasakal'a rakip takım sporcusuna saldırısı için 75 gün hak mahrumiyeti ve 90.000 TL para cezası.
  • İdareci Cem Kapankaya'ya akredite talimatına aykırılıktan ihtar
  • İdareci Melih Dalkılıç'a rakip takım sporcusuna saldırıdan 113 gün hak mahrumiyeti +135.000 TL para cezası
  • İdareci Fırat Gözcan'a rakip takım mensuplarına saldırıdan 113 gün hak mahrumiyeti
  • Futbolcu Cebrail Karayel'e rakip takım oyuncusuna saldırıdan 3 maçtan men + 17.550 TL para cezası.
  • Futbolcu Erdi Dikmen'e rakip takım oyuncusuna saldırıdan 5 maçtan men + 29.250 TL para cezası.
  • Futbolcu Emircan Altındaş'a rakip takım oyuncusuna saldırıdan 5 maçtan men+ 29.250 TL para cezası.
  • Kocaelispor'da ise ceza alan isim, futbolcu Marcos Vinicius Amaral Alves, rakip takım oyuncusuna saldırıdan 1 maçtan men ve 5.850 TL para cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Sakaryaspor ile Kocaelispor arasında oynanan Marmara Derbisi'nde yaşanan tribün ve saha olayları futbolun önüne geçmişti. Maçın ikinci yarısında ısınmak için kendilerine belirlenen alana giden Kocaelisporlu futbolcular sahaya atılan yabancı maddelere tepki gösterirken yaşanan gerginliğin ardından futbolcular birbirine girmiş ve maç durmuştu.

Olaylı maçın faturası ağır oldu

Sakaryaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olaylı maçın faturası ağır oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
07:48 Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul’a tokat attı Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
20:25 Bakan Tekin’e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı Bakan Tekin'e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı
14:50 Amerikalı şarkıcı Kesha’nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi Amerikalı şarkıcı Kesha'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi
14:34 Asgari ücret ne kadar olacak Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı
14:32 Türkiye’de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı Türkiye'de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı
14:29 Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı
14:28 Sergen Yalçın’dan Muslera’ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler Sergen Yalçın'dan Muslera'ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler
14:13 Sahilde kesik insan başı bulundu Sahilde kesik insan başı bulundu
14:12 Trakya’da petrol arayacaklar Trakya'da petrol arayacaklar
14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
14:08 Bayburt’ta dünyaca ünlü ressam Belloli’ye ait tablo ele geçirildi Bayburt'ta dünyaca ünlü ressam Belloli'ye ait tablo ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 10:50:14. #1.11#
SON DAKİKA: Olaylı maçın faturası ağır oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.