Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto

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Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da bordo-mavili oyunculardan protesto geldi.

SAHANIN ORTASINA TOPLANDILAR

Mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte Trabzonsporlu futbolcular, ilk dakika hareketsiz kaldı. Sahanın ortasında bir araya gelen bordo-mavili oyuncular, maçın ilk 30 saniyesinde orta sahada omuz omuza geldi. Konyasporlu oyuncular bu dakikada kendi arasında pas yaptı.

İşte o anlar;