Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto - Son Dakika
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Spor

Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da oyuncular, maçın başlama düdüğüyle birlikte protesto gerçekleştirdi. İlk dakika hareketsiz kalan futbolcular, sahanın ortasında bir araya gelerek omuz omuza durdu.

03.04.2024 21:02
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Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da bordo-mavili oyunculardan protesto geldi.

SAHANIN ORTASINA TOPLANDILAR

Mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte Trabzonsporlu futbolcular, ilk dakika hareketsiz kaldı. Sahanın ortasında bir araya gelen bordo-mavili oyuncular, maçın ilk 30 saniyesinde orta sahada omuz omuza geldi. Konyasporlu oyuncular bu dakikada kendi arasında pas yaptı.

İşte o anlar;

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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    Yorumlar (1)

  • Serter Kara: Hem eşkiyalık yap hemde protesto yap ne alaka 16 15 Yanıtla

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