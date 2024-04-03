Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da bordo-mavili oyunculardan protesto geldi.
Mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte Trabzonsporlu futbolcular, ilk dakika hareketsiz kaldı. Sahanın ortasında bir araya gelen bordo-mavili oyuncular, maçın ilk 30 saniyesinde orta sahada omuz omuza geldi. Konyasporlu oyuncular bu dakikada kendi arasında pas yaptı.
İşte o anlar;
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