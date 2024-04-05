Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor\'dan Tahkim Kurulu\'na başvuru

ferhat eser:

Bu ts 2 lige düşünülmeden Türk futbolunda kavga bitmez şimdi bu niye konuşuyor çünkü adalet gene gereğini yapmadı 20 maç ceza alması gereken hamsi 6 maç ceza aldı

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Lutfu Borazanoglu: fb li futbolcularda ceza almadı 4 futbolcu 4, ile 5 er maç ceza almaları gerekirdi almadı buna ne diyecen 29 27

ferhat eser: lutfu boş konuşma dediğimi anla yorumu iyi oku ayrıca Ben Beşiktaşlıyım gerçekleri yazıyorum 13 17

Yasin Eroglu: Lüftü Fenerli futbolcular 4-5 maç ceza alacaksa Trabzon 10-15 katı almalı. Çünkü Trabzonspor güvenlikten sorumludur. Fenerbahçe hakkı olan galibiyeti bile kendi bilegili ile aldı hakeme ve tff ye rağmen. Hatta valiye emniyete rağmen. Mac 30-40 dk iptal olması gerekirken 90. Dk 2-2 oldu. Neyseki hakkı olan macı ve 3 puanı kazandı artı hakkı olan sevinci yaşamak istedi. Sonrası olanlar tamamen Trabzonspor’un sorumluluğu. Maça 90 dk boyunca atılanlar ortada ike mac bitince polis nerede ? Güvenlik nerede ? Bu yüzden de Fenerli futbolcular ceza alamaz. Trabzon aldıysa ceza Fenerbahçe maclarında çekmeli aksi halde bidaki fener macı yine aynısı olur. 8 9