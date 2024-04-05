Süper Lig ekibi Trabzonspor, 6 maçlık seyircisiz oynama cezasını Tahkim Kurulu'na taşıdı. Bordo mavililer, ceza süresinin düşürülmesi için başvurusunu yaptı.
PFDK, Fenerbahçe maçında yaşananların ardından saha olayları nedeniyle bordo mavililere 6 maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Trabzonspor, verilen cezayı Tahkim Kurulu'na taşıdı. Konuyla ilgili itiraz dilekçesini sunan Karadeniz ekibi, 6 maçlık cezanın düşürülmesini talep etti. Tahkim Kurulu'nun, talebi değerlendirerek Trabzonspor'un seyircisiz oynama cezasında düzenlemeye gitmesi bekleniyor.
Bu arada Trabzonspor taraftarı, VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında tribündeki yerini alabilecek. Futbol disiplin talimatında yer alan "Seyircisiz oynama cezaları kendi kategorisinde uygulanır" maddesi nedeniyle ceza sadece Trendyol Süper Lig maçlarını kapsayacak.
Trabzonspor, sezonun geri kalan diliminde ligde 4 iç saha maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bu süreçte Papara Park'ta EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Trabzonspor'un 6 maçlık cezasında değişiklik olmaması durumunda Karadeniz ekibi, önümüzdeki sezon ligde oynayacağı ilk 2 iç saha maçında da seyircisinden yoksun olacak.
Son Dakika › Spor › Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru - Son Dakika
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