Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru

Geniş Video İzle

Trabzonspor, olaylı Fenerbahçe maçı sonrası aldığı 6 maçlık seyircisiz oynama cezasını Tahkim Kurulu'na taşıdı. Bordo mavililer, ceza süresinin düşürülmesi için başvuru yaptı. Tahkim Kurulu'nun, talebi değerlendirerek Trabzonspor'un seyircisiz oynama cezasında düzenlemeye gitmesi bekleniyor.

05.04.2024 13:13  Güncelleme: 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekibi Trabzonspor, 6 maçlık seyircisiz oynama cezasını Tahkim Kurulu'na taşıdı. Bordo mavililer, ceza süresinin düşürülmesi için başvurusunu yaptı.

İTİRAZ ETTİLER

PFDK, Fenerbahçe maçında yaşananların ardından saha olayları nedeniyle bordo mavililere 6 maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Trabzonspor, verilen cezayı Tahkim Kurulu'na taşıdı. Konuyla ilgili itiraz dilekçesini sunan Karadeniz ekibi, 6 maçlık cezanın düşürülmesini talep etti. Tahkim Kurulu'nun, talebi değerlendirerek Trabzonspor'un seyircisiz oynama cezasında düzenlemeye gitmesi bekleniyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NA SEYİRCİ ALINABİLİR

Bu arada Trabzonspor taraftarı, VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında tribündeki yerini alabilecek. Futbol disiplin talimatında yer alan "Seyircisiz oynama cezaları kendi kategorisinde uygulanır" maddesi nedeniyle ceza sadece Trendyol Süper Lig maçlarını kapsayacak.

Trabzonspor, sezonun geri kalan diliminde ligde 4 iç saha maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bu süreçte Papara Park'ta EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Trabzonspor'un 6 maçlık cezasında değişiklik olmaması durumunda Karadeniz ekibi, önümüzdeki sezon ligde oynayacağı ilk 2 iç saha maçında da seyircisinden yoksun olacak.

Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor\'dan Tahkim Kurulu\'na başvuru

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: Bu ts 2 lige düşünülmeden Türk futbolunda kavga bitmez şimdi bu niye konuşuyor çünkü adalet gene gereğini yapmadı 20 maç ceza alması gereken hamsi 6 maç ceza aldı 37 36 Yanıtla Lutfu Borazanoglu: fb li futbolcularda ceza almadı 4 futbolcu 4, ile 5 er maç ceza almaları gerekirdi almadı buna ne diyecen 29 27 ferhat eser: lutfu boş konuşma dediğimi anla yorumu iyi oku ayrıca Ben Beşiktaşlıyım gerçekleri yazıyorum 13 17 Yasin Eroglu: Lüftü Fenerli futbolcular 4-5 maç ceza alacaksa Trabzon 10-15 katı almalı. Çünkü Trabzonspor güvenlikten sorumludur. Fenerbahçe hakkı olan galibiyeti bile kendi bilegili ile aldı hakeme ve tff ye rağmen. Hatta valiye emniyete rağmen. Mac 30-40 dk iptal olması gerekirken 90. Dk 2-2 oldu. Neyseki hakkı olan macı ve 3 puanı kazandı artı hakkı olan sevinci yaşamak istedi. Sonrası olanlar tamamen Trabzonspor’un sorumluluğu. Maça 90 dk boyunca atılanlar ortada ike mac bitince polis nerede ? Güvenlik nerede ? Bu yüzden de Fenerli futbolcular ceza alamaz. Trabzon aldıysa ceza Fenerbahçe maclarında çekmeli aksi halde bidaki fener macı yine aynısı olur. 8 9 Musab Özkan: 2. Lige düşmesi gerekenler belli 2010/2011 şikeden hüküm giyen fbjk kardeşler 0 0
  • Ertan Turkmen: AT KAFALI FERHAT SUÇLULUĞUNUZU AĞLAK ALİNİN BIR HAFTADIR AĞLAMALARINDAN ANLAMIŞ OLMAN LAZIM DİMİ OYUZDEN COK ZIRLAMADA İŞİNE BAK 14 11 Yanıtla
  • Yasin Eroglu: 2 Mac cezaya düşmeli. Ve kaç maç ceza aldıysa hangi takıma karşı aldıysa o takıma karşı da aldığı ceza kadar seyircisiz olmalı. En güzel ve etkili yöntem budur. 13 6 Yanıtla
  • Talasgücü Belediyespor U14 Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu
    14:31 Talasgücü Belediyespor U14 Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

    Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor U14 takımını çiçeklerle karşıladı. Başkan Yalçın, oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederek gelecekleri için umutlu olduğunu belirtti.

  • Paris 2024 Olimpiyatları Aquatic Centre Açılışında Dalışçı Talihsiz Bir Kaza Geçirdi
    14:27 Paris 2024 Olimpiyatları Aquatic Centre Açılışında Dalışçı Talihsiz Bir Kaza Geçirdi

    Paris 2024 Olimpiyatları için inşa edilen Aquatic Centre'in açılış töreninde, ünlü dalışçı Alexis Jandard dengeyi kaybederek suya düştü. Bu talihsiz olay, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da hazır bulunduğu bir anda gerçekleşti. Jandard, herhangi bir ciddi yaralanma olmadığını ve bu tür durumların zaman zaman yaşandığını belirtti.

  • Serbest Güreş Milli Takımı Paris Olimpiyatları için Azerbaycan'a gitti
    14:25 Serbest Güreş Milli Takımı Paris Olimpiyatları için Azerbaycan'a gitti

    Kastamonu'da hazırlıklarını tamamlayan Serbest Güreş Milli Takımı, 5-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Paris Olimpiyat Oyunları için kota anlamına gelen Avrupa Kalifikasyon Müsabakaları için Azerbaycan'a gitti. Takım, daha fazla kota alabilmek için yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

  • Hasketbol Spor Kulübü, transferlerle güçlendi
    14:16 Hasketbol Spor Kulübü, transferlerle güçlendi

    Kayseri'de yer alan Hasketbol Spor Kulübü, ikinci yarı öncesinde Doruk Güleç ve Mert İskender'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Başkan Hasan Aksoyak, hedeflerinin ligi üst sıralarda bitirmek olduğunu belirtti.

  • Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Araç Denetimleri Yaptı
    14:05 Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Araç Denetimleri Yaptı

    Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi. Mudurnu ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde yapılan denetimlerde, otobüslerde sivil kıyafetli jandarma personeli yolculara uyarılarda bulundu ve kurallara uymaları konusunda bilgilendirdi.

  • Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
    13:56 Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu

    Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı hakkında bir açıklama yaptı. Ali Koç ve mevcut yönetime sert çıkan Yıldırım, "Süper Kupa Finaline U19 takımı ile çıkmak Kulübümüz için bir ihtimal olmamalıdır. Bu ihtimal sadece yöneticilerin ve kulübün gelecekte alacağı sportif ve hukuki cezaların önüne geçmek için alınmış korkakça bir çözümdür" dedi.


14:38 İYİ Parti’de kurultay 27 Nisan’da yapılacak İYİ Parti'de kurultay 27 Nisan'da yapılacak
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı Çok sayıda ölü ve yaralı var Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
11:38 Futbol kulüplerine sponsor oluyordu GKN Kargo iflas bayrağını çekti Futbol kulüplerine sponsor oluyordu! GKN Kargo iflas bayrağını çekti
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
13:14 Olaylı maçın yankıları sürüyor Trabzonspor’dan Tahkim Kurulu’na başvuru Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru
12:55 McDonald’s, İsrail’deki işletmecisini satın alıyor McDonald's, İsrail'deki işletmecisini satın alıyor
12:52 Tarkan’ın kuzeni dahil 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Tarkan'ın kuzeni dahil 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
12:40 Poyraz’ın Survivor All Star’dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil’den yorum: Benim şampiyonum Poyraz'ın Survivor All Star'dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil'den yorum: Benim şampiyonum
12:39 Abdullah Zeydan mazbatasını aldı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı
12:29 Meclis’te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı KKTC Dışişleri Bakanı’nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti Meclis'te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı! KKTC Dışişleri Bakanı'nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti
12:11 “Tehdit alıyorum“ diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti "Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 14:55:35. #1.12#
SON DAKİKA: Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement