Olaylı maçta geniş güvenlik önlemi

Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef takımları arasında oynanacak yarı final maçı öncesi çıkan olaylar polis müdahalesi sonucu önlendi. İki takım taraftarları kontrollü olarak salona alındı.

Basketbol Türkiye Kupası Bursa'da derbi mücadelesine sahne oluyor. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef bu akşam yarı final maçında karşı karşıya geldi. Maç öncesi İstanbul'dan Tofaş Spor Salonu'na gelen taraftarlar hemen karşıdaki Podyumpark'ta eğlenmeye gitti. Ancak burada iki takımın taraftarları arasında gerginlik kavgaya dönüştü. Sandalye ve bardakların havada uçuştuğu kavgaya güvenlik güçlerinin anında müdahalesi sonucu büyümeden engellendi. Kavgaya karışan taraftarlar hakkında işlem başlatılırken, iki takım taraftarları müsabakanın oynanacağı salona geniş güvenlik önlemleri ve aramalardan sonra alındı. Müsabakayı izlemek için gelen taraftarlardan taşkınlık çıkaran bazı kişiler çevik kuvvet ekipleri ve Yunus timlerinin kontrolünde dışarıya çıkarılarak maça alınmadı.

Öte yandan çevik kuvvet ve Yunus timlerinin maç sonuna kadar salon önünde bekletileceği öğrenildi. - BURSA