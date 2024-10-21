Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 4 futbolcuya yaralama suçundan dava açılabilir - Son Dakika
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Spor

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 4 futbolcuya yaralama suçundan dava açılabilir

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Geçtiğimiz sezon oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından 7 Fenerbahçeli oyuncu hakkında karar verildi. Maçta yaşanan kavgaya karışan 3 oyuncu için kendilerini korudukları gerekçesiyle takipsizlik kararı çıktı, ancak 4 oyuncu hakkındaki soruşturma devam ediyor. Savcılık, taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşma sağlanamazsa basit yaralama suçundan dava açılacağını belirtti.

21.10.2024 14:40
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Geçtiğimiz sezon olaylı şekilde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu. Mücadele sonrası 7 Fenerbahçeli oyuncu ve Trabzonsporlu taraftarlar hakkında flaş bir karar verildi.

YARALAMA SUÇUNDAN DAVA AÇILABİLİR

Sahaya giren Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma sürerken, 3 Fenerbahçeli futbolcu için kendilerini korudukları gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Fenerbahçeli 4 futbolcu için ise soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşmanın sağlanmasını bekleyen savcılık, uzlaşmanın sağlanamaması durumunda basit yaralama suçundan dava açılacağı öğrenildi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 4 futbolcuya yaralama suçundan dava açılabilir

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 4 futbolcuya yaralama suçundan dava açılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yildirim:
    Simdi yeni Mac oynanacakya isitalim bu haberleri ortalik kizissin iyice ??gerek var mi bu habere su an bunun sadece Bir Mac oldugunun vurgusu yapacagimiza 23 1 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    futbolculardan dayak yiyen kişiler eğer bu futbolcu tipli adamları affeder se onlar Trabzonspor taraftarı olamaz.Onlar cezasını çeksin.Onlar futbolcu değil. 3 4 Yanıtla
  • Murat Avci:
    tabi 60 , 70 suç kaydı olanlar gezsen ancak bunlara gücünüz yetiyor 4 1 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Türkiyede futbol bitmiştir en az 2 sene yasaklanmalidir akp zihniyeti futbola bulaştı 1 2 Yanıtla
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