Geçtiğimiz sezon olaylı şekilde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu. Mücadele sonrası 7 Fenerbahçeli oyuncu ve Trabzonsporlu taraftarlar hakkında flaş bir karar verildi.
Sahaya giren Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma sürerken, 3 Fenerbahçeli futbolcu için kendilerini korudukları gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Fenerbahçeli 4 futbolcu için ise soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşmanın sağlanmasını bekleyen savcılık, uzlaşmanın sağlanamaması durumunda basit yaralama suçundan dava açılacağı öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 4 futbolcuya yaralama suçundan dava açılabilir - Son Dakika
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