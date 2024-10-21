Savcılık, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili uzlaştırma kararı aldı - Son Dakika
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Savcılık, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili uzlaştırma kararı aldı

Savcılık, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili uzlaştırma kararı aldı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan karşılaşma sonrası çıkan olaylara ilişkin, 4 futbolcu ile 23 taraftarın dosyalarının uzlaştırma bürosuna gönderilme kararı alındı.

21.10.2024 18:20
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Trendyol Süper Lig'de geçen sezonunun 30. haftasında Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni gelişme: Aralarında 4 de futbolcu var

SAVCILIKTAN UZLAŞTIRMA KARARI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasındaki olaylarla ilgili olarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, sahaya giren H.Ç, K.O, O.B, A.A, M.H.K, E.Y, E.Y, G.Ç, H.Ş, M.B, M.O, Ö.F.Ş, R.B, S.A, S.K, A.S, Y.Ç, M.A.K, Y.E, Y.K, F.B, H.E ve R.A hakkında (6222 sayılı yasanın 17/1 maddesi delaletiyle 5237 sayılı yasanın 86/2 maddesi uyarınca) dosyaların uzlaştırma bürosuna gönderme kararı yazıldı.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni gelişme: Aralarında 4 de futbolcu var

ARALARINDA 4 FUTBOLCU DA VAR

Aynı olaylar ile ilgili futbolcular Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve o dönem Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi hakkında da dosyalarının uzlaştırma bürosuna gönderme kararı alındı. Eski Trabzonspor Kulübü yardımcı antrenörü olan Egemen Korkmaz'ın da dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi. Yürütülen soruşturma neticesinde eylemi meşru müdafaa kapsamında kaldığı tespit edilen diğer Fenerbahçeli futbolcular hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Yaşanan olaylarda sahaya giren ancak herhangi bir futbolcuya fiziki saldırı eylemi olmayan 84 taraftar hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, İrfan Can Eğribayat, Michy Batshuayi, Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, 3-sayfa, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Savcılık, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili uzlaştırma kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • İlyas Sarı:
    Herhalde hakimler savcılar FENERBAHÇE"ye gözdagı vermeye çalışıyor neyin uzlaşması bu ? herkes cezasini cekecek Futbolculara ceza veremezsini o sıkar biraz ama sahaya dalıp taskınlık çikaran terositler cezasini çekecek.!! 22 45 Yanıtla
    Ersin Yilmaz:
    Turkıyede adalet olsaydı fb bı alt lıgde olması gerkıyorsu zırt 1 0
    Kont Almasi:
    Yerde yatan adamın yüzüne tekme atma hakkın mı oluyor futbolcu isen...Eric Cantona attı 6 ay ceza yedi... 1 0
  • Tony Montana:
    İSTANBUL KULÜPLERİNİ TARİHTEN SİLİN PARA ŞİKE SOSYAL MEDYA YA OYNAMA SAHADA OYUN YOK NEFRET ETTİK ARTIK . . 14 24 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Akp gidene kadar futbol yasaklanmalı 10 15 Yanıtla
    agrasif laz:
    anneni yolla mac edelim 0 0
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    taraftarın kafasına tekme ile vuran adam ile ne uzlaşılacak?O futbolcuya benzeyen adama tarihi bir ceza verilmeli. 11 6 Yanıtla
    Sezgin Haksever:
    Allah verdi cezasını zaten. baktı ülkede adalet güce göre dağıtılıyor 0 0
  • Bilişim Hurda:
    hiçbir şekilde uzlaşma olmaz da hakeden hakettiği cezayı alır umarım 11 3 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    Allah adaletini sağladı merak etmeyin. yerde kontrol altına alınmış taraftarın suratını tekmeledigi ayağının bağını kopardı bir kaç ay topal topal gezecek 3 2 Yanıtla
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