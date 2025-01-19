Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'taki maaşı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'taki maaşı belli oldu

Geniş Video İzle

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer imza töreni düzenledi. Törende konuşan siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, Norveçli çalıştırıcının maaşını açıkladı. Solskjaer, Beşiktaş'tan yarım sezon için 1.2 milyon euro, gelecek sene içinse 2.4 milyon euro maaş alacak.

19.01.2025 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş 1,5+ 1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için bir imza töreni düzenledi. Törende açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, Norveçli teknik adamın alacağı maaşı da duyurdu

"TARAFTAR SABIR VE SÜRE KELİMELERİNİ DUYMAK İSTEMİYOR"

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Beşiktaş taraftarı mutsuz geçen 2-3 yıldan sonra sabır ve süre kelimelerini duymak istemiyor. Ama bazı aşamaları geçirmemiz gerekiyor. Adım adım yükseleceğiz. Bu süreç, Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey götürmez.

"İKİ TARAF DA HEYECANLI"

Yapılanma için süre istedik. Bu duruma uygun bir teknik adam için görüşmeler yaptık, Ole Gunnar Solskjaer'de karar kıldık. Büyük takım oyunu ve baskını yaşadığı için hocamızla anlaştık. Hocamızla birçok konuda anlaştık. MANU'dan ayrıldıktan sonra 'Heyecan duyacağım proje ile döneceğim' demişti. Bu proje iki tarafı da heyecanlandırmaktadır.

"HEDEF KÜÇÜLTMEYECEĞİZ"

Bu 1,5 senede hedef küçültmeyeceğiz. Önümüzdeki sene için kazanan takım oluşturacağız. Kendisine çok önemli isimler yardımcılık yapacak. Hedeflerimiz tam tamına uyuyor. Hocamız takımın durumu ve yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi. Mevcut takımı ne ben, ne de hocamız kurdu. Buna rağmen takımı en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Nasıl takım istediğimizi anlattık. Hücum futbolu oynayan Beşiktaş'ı, taraftarın nasıl bağrına bastığını anlattık. Beşiktaş'ta belirsizlik dönemi bitti. Bu durumun oyuncularımızda da olumlu etki yapacak, onların da kendini toparlayacağını düşünüyoruz.

"HERKESİ BİRLİKTELİĞE DAVET EDİYORUM"

Herkesi umutlarını tazelemeye ve bu birlikteliğe davet ediyorum. Saha içi ve dışında, takımımız son ana kadar desteklemelerini istiyorum. Oyuncularımız hata da yapacak ama bizim en büyük gücümüz taraftar. Her durumda takıma destek olalım. Hocamız ve teknik ekibe hayırlı olmasını diliyorum. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde başarılar kazanmış ve şampiyonluklar yaşamış bir ismi Beşiktaş'ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

"OLE'NİN CESARETİ BENİ HOCAYLA BAŞLAMA KARARINA YÖNELTTİ"

Birkaç ciddi hoca ile görüştük. Ole Gunnar Solskjaer ile görüştüğümüzde onu dinledik, neler yapabileceğini anlattı. İçinde olduğumuz duruma rağmen isteklerimizi aktardım. Diğer hocalara da her şeyi açık açık anlattık. Cesareti beni etkiledi ve bu yüzden onunla devam etmek istedim. Diğer hocalarla görüştükten sonra çekimser kaldılar. Ole ise cesaretle 'Biz bu işi beraber yaparız' sözü bu anlaşmada en büyük etken.

"SÖZLEŞMEDE SEÇİME ÖZEL BİR MADDE YOK"

"Özel madde yok, 1+5 yıllık anlaşma ve +1 yıllık opsiyon yaptık. 6 aylık sözleşmenin mantıklı bir yanı yoktu. Mayıs'ta seçim var ama hepimiz için hayırlısı olacak"

SOLSKJAER'İN MAAŞI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen imza töreninde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in maaşını da açıkladı. Adalı, "Yarım sezon için 1.2 milyon euro, gelecek sene ise 2.4 milyon euro maaş ödeyeceğiz" dedi.

Ole Gunnar Solskjaer\'in Beşiktaş\'taki maaşı belli oldu

Serdal Adalı, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'taki maaşı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ankaragüçlüyüz:
    işini gören üç beş bişey atsın la komdinüzerine. ödeme yapamazlar reziletmesinler bi el atalım şunlara 11 0 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Salla 8taşı al maaşı :) 8 0 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    oohhh yiyin eziktasımı, en güzel Muzratiyi yedirdiler ama baya kln girdi Muz rati 6 0 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Maşallah TL değerinde gibi bahsediliyor!!! 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:03 Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek
14:04 Ateşkesin hemen ardından İsrail’den art arda endişe verici açıklamalar Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar
12:13 Gazze’de ateşkes başladı Gazze'de ateşkes başladı
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:47 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 16:19:15. #1.11#
SON DAKİKA: Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'taki maaşı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.