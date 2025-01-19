Ole Gunnar Solskjaer\'in Beşiktaş\'taki maaşı belli oldu

Spor

Beşiktaş 1,5+ 1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için bir imza töreni düzenledi. Törende açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, Norveçli teknik adamın alacağı maaşı da duyurdu

"TARAFTAR SABIR VE SÜRE KELİMELERİNİ DUYMAK İSTEMİYOR"

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Beşiktaş taraftarı mutsuz geçen 2-3 yıldan sonra sabır ve süre kelimelerini duymak istemiyor. Ama bazı aşamaları geçirmemiz gerekiyor. Adım adım yükseleceğiz. Bu süreç, Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey götürmez.

"İKİ TARAF DA HEYECANLI"

Yapılanma için süre istedik. Bu duruma uygun bir teknik adam için görüşmeler yaptık, Ole Gunnar Solskjaer'de karar kıldık. Büyük takım oyunu ve baskını yaşadığı için hocamızla anlaştık. Hocamızla birçok konuda anlaştık. MANU'dan ayrıldıktan sonra 'Heyecan duyacağım proje ile döneceğim' demişti. Bu proje iki tarafı da heyecanlandırmaktadır.

"HEDEF KÜÇÜLTMEYECEĞİZ"

Bu 1,5 senede hedef küçültmeyeceğiz. Önümüzdeki sene için kazanan takım oluşturacağız. Kendisine çok önemli isimler yardımcılık yapacak. Hedeflerimiz tam tamına uyuyor. Hocamız takımın durumu ve yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi. Mevcut takımı ne ben, ne de hocamız kurdu. Buna rağmen takımı en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Nasıl takım istediğimizi anlattık. Hücum futbolu oynayan Beşiktaş'ı, taraftarın nasıl bağrına bastığını anlattık. Beşiktaş'ta belirsizlik dönemi bitti. Bu durumun oyuncularımızda da olumlu etki yapacak, onların da kendini toparlayacağını düşünüyoruz.

"HERKESİ BİRLİKTELİĞE DAVET EDİYORUM"

Herkesi umutlarını tazelemeye ve bu birlikteliğe davet ediyorum. Saha içi ve dışında, takımımız son ana kadar desteklemelerini istiyorum. Oyuncularımız hata da yapacak ama bizim en büyük gücümüz taraftar. Her durumda takıma destek olalım. Hocamız ve teknik ekibe hayırlı olmasını diliyorum. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde başarılar kazanmış ve şampiyonluklar yaşamış bir ismi Beşiktaş'ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

"OLE'NİN CESARETİ BENİ HOCAYLA BAŞLAMA KARARINA YÖNELTTİ"

Birkaç ciddi hoca ile görüştük. Ole Gunnar Solskjaer ile görüştüğümüzde onu dinledik, neler yapabileceğini anlattı. İçinde olduğumuz duruma rağmen isteklerimizi aktardım. Diğer hocalara da her şeyi açık açık anlattık. Cesareti beni etkiledi ve bu yüzden onunla devam etmek istedim. Diğer hocalarla görüştükten sonra çekimser kaldılar. Ole ise cesaretle 'Biz bu işi beraber yaparız' sözü bu anlaşmada en büyük etken.

"SÖZLEŞMEDE SEÇİME ÖZEL BİR MADDE YOK"

"Özel madde yok, 1+5 yıllık anlaşma ve +1 yıllık opsiyon yaptık. 6 aylık sözleşmenin mantıklı bir yanı yoktu. Mayıs'ta seçim var ama hepimiz için hayırlısı olacak"

SOLSKJAER'İN MAAŞI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen imza töreninde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in maaşını da açıkladı. Adalı, "Yarım sezon için 1.2 milyon euro, gelecek sene ise 2.4 milyon euro maaş ödeyeceğiz" dedi.