Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı - Son Dakika
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Spor

Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı

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Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda tek eli cebinde yaptığı atış ile dünyanın gündemine oturan milli sporcu Yusuf Dikeç, yeni hedefini açıkladı. Dikeç, Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmayı hedeflediğini belirtti.

12.10.2024 11:05  Güncelleme: 11:12
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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, açıklamalarda bulundu.

OLİMPİYATLARA DAMGA VURDU

Müsabakalarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen, atış sırasındaki duruşuyla da Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi olan Dikeç, ikonik hale gelen atış duruşunu, Elon Musk ile sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmayı, olimpiyatlara hazırlık sürecini, yeni hedeflerini, gençlere tavsiyelerini anlattı.

Atışlardaki duruşuyla ilgili konuşan Dikeç, "O duruş sadece o güne ait, o ana ait bir duruş değildi. Benim atışa başladığım yıllardan itibaren hep yapmış olduğum bir pozisyondu. Hatta arkadaşlar 2011 yılında dünya kupasında birinci olduğum yıllarda da sosyal medyada bulup çıkarmışlar. Yine aynı pozisyon, aynı duruş. O zaman biraz daha gençtik, gözümüzde gözlük de yoktu, saçlarımız daha siyahtı. Tabii dünyada bu kadar kabul görmesinden ve beğeni almasından ilk başta kendi adıma ondan sonra ülkem adına ve yapmış olduğum spor branşı adına çok mutluyum. Bir farkındalık oldu. Türkiye'de atıcılık sporu çok fazla tanınan bilinen bir spor değildi. İnsanlar bu duruşun dünyada ses getirmesinden sonra atıcılık sporunu tanımış oldu. Atıcılık sporu olimpiyatlarda atletizmden sonra en fazla madalya dağıtan branş. Hem kendim adına hem ülkem adına mutluyum" dedi.

"BAŞARILI SPORCULAR TARAFINDAN PAYLAŞILMASI BİZİ AYRICA MUTLU EDİYOR"

Özellikle atış yaparkenki duruşunun gerek yurt içi gerekse yurt dışında büyük bir ilgi toplaması ile ilgili konuşan Yusuf Dikeç, "Aynı bir müzik gibi. Söylenen şarkının dilini anlamasak da kulağımıza hoş geldiği zaman dinleriz. Güzel bir sanat eseri gördüğümüzde izleriz, hoşumuza gider. Aslında spor da böyledir, evrenseldir. Bu yüzden aynı sanat gibi evrensel olduğu için güzel hareketleri güzel insanlar paylaşıyor. Tabii bize ait olan bir hareketin dünyadaki başarılı sporcular tarafından paylaşılması da bizi ayrıca mutlu ediyor ve gurur veriyor" dedi.

"ÜLKEMİ ÖN PLANA ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞTIM"

Elon Musk ile gündem olan sohbetinden bahseden Dikeç, "Bu başarı sadece bana ait değil. Ekip işidir, ülke adına alınmış bir başarıdır. Ben orada da konuşurken kendimi değil de ülkemi ön plana çıkarmak için çalıştım. Düşüncemizde, fikrimizde bu ülkeye hizmet etmek var. Bir sonraki hedefimiz Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyatları'dır. Tabii başlayan her şeyin bir sonu da vardır. Sağlığımız, yaşımız el verdiğince katılmayı düşünüyoruz. Şimdiden çalışmaya başladık. Ülkemize orada bir altın madalya getirebilirsek tabii ki çok mutlu olacağız. Bunun için de çalışamaya devam edeceğiz. 2028'den sonra da atışı bıraksak da dediğim gibi bu ülkeye hizmet etmenin birçok yolu vardır. Bilgimizle, spor adamlığımızla yine yönetici olarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Olimpiyat Oyunları\'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı

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Son Dakika Spor Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sudem meliss:
    Senin hedefin olsa ne yazar 1 7 Yanıtla
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