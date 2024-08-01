Paris Olimpiyatları'nı sallayan milli atıcı Yusuf Dikeç, 2028'deki hedefini açıkladı - Son Dakika
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Spor

Paris Olimpiyatları'nı sallayan milli atıcı Yusuf Dikeç, 2028'deki hedefini açıkladı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, yurda döndü. Müsabakalarda eli cebinde yaptığı başarılı atışlarla dünya gündemine oturan milli atıcı, 2028'de düzenlenecek olan olimpiyatlardaki hedefini açıkladı. Dikeç, "Birinci olan arkadaş Damir'e 'Altını sana emanet veriyoruz, 2028'de geri alacağız' dedim. Güldü. 2028'de altın madalyayı alacağız" dedi.

01.08.2024 22:49
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, yurda döndü. Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Dikeç ve takım arkadaşlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile genç sporcular karşıladı. Atışlardaki tarzıyla olimpiyatların en çok konuşulan ismi olan Dikeç, 2028'deki olimpiyatlarda hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

Olimpiyatları gölgede bırakan milli atıcı Yusuf Dikeç, 2028'deki hedefini açıkladı

"ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI ALDIK"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yusuf Dikeç, 24 yıllık çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek, "Ülkemize, Cumhuriyet tarihinin atıcılıkta ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bizlere destek veren 85 milyonun duasıyla olimpiyatlara gittik. Eli boş dönmedik. Aslında bizim niyetimiz altın madalya almaktı. Çok iyi hazırlandık. Şubatta Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'nda birinci olduk. Bir ay önce Almanya'da düzenlenen yarışmada yine birinci olmuştuk. Burada şans yanımızda değildi. Rekor atarak finale çıkmamız iyi bir takım olduğumuzu gösteriyordu. Tüm bu şanssızlıklara rağmen ülkemize yine de gümüş madalya kazandırdık" diye konuştu.

Olimpiyatları gölgede bırakan milli atıcı Yusuf Dikeç, 2028'deki hedefini açıkladı

"GÖRÜNÜŞÜMÜZ RAHAT OLABİLİR AMA İÇİMİZDE FIRTINALAR KOPUYOR"

Müsabakalarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen, atış sırasındaki duruşuyla da Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi olan Yusuf Dikeç, "Görünüşümüz rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor. Yüreğimiz patlayacak gibi oluyor. Bunu hissettirmemeye çalışıyoruz. İki göz açık attığım için ekipmanla çok fazla rahat edemiyorum. İnsanın kendi yeteneğini ön plana çıkarması gerekiyor. Ben bu inançtayım. Dünya basınının konuşması bizi de mutlu ve motive ediyor. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Şaşırdım. Bu sene kotayı biraz geç almıştım. 2024'te ilk 5 veya 7'nin içindeydim. Kotadan sonra madalya aldık. Bu madalyayı 85 milyon adına, Türkiye adına aldık. Bu, bir ekip işi. Tiyatro gibi herkesin bir rolü var. Rolünü iyi oynadığın zaman sonuçta ortaya güzel bir şey çıkıyor. Elimizden geleni yaptık ve ortaya bir başarı çıktı" ifadelerini kullandı.

Olimpiyatları gölgede bırakan milli atıcı Yusuf Dikeç, 2028'deki hedefini açıkladı

"2028'DE ALTIN MADALYA ALACAĞIZ"

Olimpiyatlara 5. kez katıldığını ve 24 yıldır Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğine inandığını aktaran milli atıcı Dikeç, "Bir sonraki hedefimiz Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları. Paris'te basın açıklamasında da söyledim. Birinci olan arkadaş Damir'e 'Altını sana emanet veriyoruz, 2028'de geri alacağız' dedim. Güldü. 2028'de altın madalyayı alacağız ve sonra Allah nasip ederse bırakma zamanı geldi diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatları gölgede bırakan milli atıcı Yusuf Dikeç, 2028'deki hedefini açıkladı

NE OLMUŞTU?

Ülkemize atıcılıktaki ilk madalyayı kazandıran Yusuf Dikeç'in sadece gözlük kullanarak atış yapması gündem olmuştu. Karşılaşmalarda rakipleri özel lensler ve kulakla atış yaparken Dikeç tam tersi bir yol izledi. Milli sporcu normal bir gözlükle hedefleri isabet aldı. Öte yandan Dikeç'in final müsabakası sırasında elini cebine atması dünya kamuoyunda en çok konuşulan olaylar arasına girdi. Yusuf Dikeç, Tesla ve X şirketlerinin sahibi ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın da dikkatini çekti. Musk, Dikeç'in fotoğrafını paylaşarak "Nice" (güzel) paylaşımı yaptı.

Paris Olimpiyatları\'nı sallayan milli atıcı Yusuf Dikeç, 2028\'deki hedefini açıkladı

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Son Dakika Spor Paris Olimpiyatları'nı sallayan milli atıcı Yusuf Dikeç, 2028'deki hedefini açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • murat atmaca: Ne yapsak dünya da olay oluyor,, çok büyük ulusuz,, gurur duyuyorum ... 9 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Paris Olimpiyatları'nı sallayan milli atıcı Yusuf Dikeç, 2028'deki hedefini açıkladı - Son Dakika
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