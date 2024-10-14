İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi - Son Dakika
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İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

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UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımızın İzlanda ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın olumsuz hava koşulları ve saha zemindeki buzlanma nedeniyle ertelenmesi gündemdeydi. UEFA yetkilileri ve hakemler, sahada yapılan son incelemeler sonrası maçın oynanmasına karar verdi.

14.10.2024 17:18  Güncelleme: 17:35
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A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda oynayacağı İzlanda maçı için karar verildi.

ERTELENMESİ GÜNDEME GELDİ

Bu akşam saat 21.45'teİzlanda'nın başkenti Reykjavík'te bulunan Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma olumsuz hava koşulları ve saha zeminindeki buzlanma nedeniyle ertelenmesi gündeme gelmişti.

UEFA "OYNANACAK" DEDİ

UEFA yetkilileri, müsabakanın hakemleriyle birlikte sahada yaptığı son incelemenin ardından maçın oynatılmasına karar verdi. UEFA, alınan karar sonrasında TFF'ye de bilgi verdi.

GÜN BOYU NELER YAŞANDI?

Sabah saatlerinde Laugardalsvöllur Stadı'ndaki buzlanma nedeniyle maçın ertelenebileceği iddia edilmişti.

İlerleyen saatlerde TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı bir açıklama yaparak, "Saha zemini buz tutmuş durumda. Maçın ertelenme ihtimali yüzde 51. Eş güdüm toplantısı yapıldı. Maçın yarına ertelenme ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın hakemi TSİ 17.00'de saha zeminini inceleyecek ve karşılaşmayla ilgili son kararını verecek" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da karşılaşmanın ertelenmeye yakın olduğunu belirterek, "Maçın oynanması zor. Sakatlık riskini almayacağız, değerli oyuncularımız var. Zeminin altı taş, büyük ihtimalle ertelenecek." demişti.

Stat zeminin brandaları saat 17.00'de kaldırıldı ve zemin sulandı. Ardından zeminde yapılan incelemeler sonucunda nihai karar verildi.

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

Türkiye, İzlanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Celal Özdemir:
    Korkmayın çıkın ve yenin MUHTAÇ OLDUĞUNUZ KUDRET DAMARLARINIZDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR... 50 14 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak:
    oynayın olum biz çok oynadık yağmurda yaşta 36 6 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Türk için yamur çamur buzlanma fark etmez yeterki damarlarında taşıdıkları asil kanın kıymetini bilsinler 22 5 Yanıtla
  • Aydın Türk:
    Otele gidin 2 9 Yanıtla
  • Natık Alemdar:
    Bu koşullarda maç oynamamak için müracaat etmek çok ayıp birşey ,korkuyorsanız oynamayın. 4 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Türkiye için dandik maç köy takımı ancak bu seviyede oynar 1 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bugün maç ertelense bile yarın buzlar çözülecekmi ki?Benim buzdolabından çıkardığım buz bile iki günde çözülüyorken... 0 0 Yanıtla
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