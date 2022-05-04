Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde 47. şampiyonluğuna ulaştı - Son Dakika
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Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde 47. şampiyonluğuna ulaştı

04.05.2022 23:17

Yunanistan Ligi'nde Olympiakos, PAOK'u 2-1 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşan Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde 47. şampiyonluğuna ulaştı.

En yakın takipçisi PAOK'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde 47. şampiyonluğuna ulaştı

47. ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTILAR

PAOK, 10. dakikada Thomas Murg ile öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen Olympiakos, 51. dakikada Rony Lopes ile beraberliği yakaladı.Olympiakos, 62. dakikada ise Oleg Reabciuk ile 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla bitirmeyi başardı. Bu sonuçla Olympiakos, 47. lig şampiyonluğuna ulaştı.

Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde 47. şampiyonluğuna ulaştı
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