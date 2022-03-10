Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz

10.03.2022 15:31
Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "İyi bir rakibe karşı önemli bir maçımız var. İyi hazırlandık, seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "İyi bir rakibe karşı önemli bir maçımız var. İyi hazırlandık, seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz" dedi.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda futbolcular, şut, pas drili ve taktik çalışması yaptı. Takım, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Takımda Sadık Baş dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

"İYİ BİR RAKİBE KARŞI ÖNEMLİ BİR MAÇIMIZ VAR"Teknik direktör Ömer Erdoğan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. VavaCars Fatih Karagümrük maçına odaklandıklarını ve hafta boyunca çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Erdoğan, "İyi bir rakibe karşı önemli bir maçımız var. İyi hazırlandık, inşallah cumartesi günü seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz. Biz her maçı tek tek değerlendiriyoruz. Her maçta hem futbol anlamında daha iyi şeyler yapmaya çıkarken sonucunda da üç puanı hedefliyoruz, en kötü özellikle deplasmanda bir puan. Şu an bizim için en önemli, en değerli maç Karagümrük maçı ve onu alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Sezon sonu bu bizi nereye götürür, hepimiz bunu göreceğiz" dedi.

Erdoğan, seyirci anlamında çok büyük bir destek beklediğini sözlerine ekledi.

Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz
Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz
Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz
Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz
YORUMLAR
500
Ömer Erdoğan: 'Her maçı tek tek değerlendiriyoruz' Ömer Erdoğan: 'Her maçı tek tek değerlendiriyoruz' HATAY -Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük maçında taraftarından destek bekliyor HATAY -Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük maçında taraftarından destek bekliyor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan, Ahmet Çalık, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Son dakika: Rusya Ukrayna görüşmesinde medya gerginliği! Rus Sözcü Zaharova CNN muhabiriyle tartıştı!
15:24 İstanbul'da girdaplı yağış uyarısı! Vortex olarak bilinen sistem nedeniyle 7 saat boyunca kar hiç durmayacak
15:23 Bahar Candan, sıvıyağı canlı yayında başından aşağı döktü!
15:08 Dolar çıldırdı, 15'e doğru koşar adım gidiyor
15:00 Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur paylaştı, ardından Öztürk işinden kovuldu iddiası
14:50 Çorlu'da yeğen dehşeti: Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı
14:49 13 hakem kararında Trabzon gölgesi! MHK Başkanı'nın cevabı tepki çekti
14:46 Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da özeleştiri yaptı: Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik
14:44 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat bıçağa ulaşabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 15:39:13. #1.12#
SON DAKİKA: Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement