Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona\'dan bir garip ayrılık açıklaması

Spor

İspanyol devi Barcelona, kiralık futbolcular Joao Felix, Joao Cancelo ve sözleşmesi sona eren Marcos Alonso'nun da gelecek sezon takımda olmayacağını duyurdu. Ancak Barcelona daha sonra Felix ve Cancelo'nun ayrılığıyla ilgili duyurusunu resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

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Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Felix (Atletico Madrid) ve Cancelo (Manchester City) ile ilgili açıklamalar ilginç bir şekilde kaldırıldı. Barcelona, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından Joao Felix ve Joao Cancelo'nun ayrılığıyla ilgili yaptığı duyuruyu kaldırdı.