Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması

Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona\'dan bir garip ayrılık açıklaması

Barcelona, Joao Felix, Joao Cancelo ve Marcos Alonso'nun gelecek sezon takımda olmayacağını duyurdu. Ancak daha sonra Felix ve Cancelo'nun ayrılık duyuruları kulübün resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

30.06.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol devi Barcelona, kiralık futbolcular Joao Felix, Joao Cancelo ve sözleşmesi sona eren Marcos Alonso'nun da gelecek sezon takımda olmayacağını duyurdu. Ancak Barcelona daha sonra Felix ve Cancelo'nun ayrılığıyla ilgili duyurusunu resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

ÖNCE PAYLAŞIP SONRA SİLDİLER

Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Felix (Atletico Madrid) ve Cancelo (Manchester City) ile ilgili açıklamalar ilginç bir şekilde kaldırıldı. Barcelona, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından Joao Felix ve Joao Cancelo'nun ayrılığıyla ilgili yaptığı duyuruyu kaldırdı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sosyal Medya, Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: büyük ihtimalle Beşiktaşa geliyor 2 21 Yanıtla
    İbrahim ozturk: yok seni çıkaranın ziyareti için geliyor 6 5 Sedat Bezmen: İşin gücün yok heralde herşeye yorun yapıyon 4 1
  • Orhan Saglam: Bunlarla çorumspor ilgileniyor ?????? 0 0 Yanıtla

19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:28:18. #1.12#
SON DAKİKA: Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement