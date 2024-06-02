Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım - Son Dakika
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Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım

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Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Zaha, teknik direktör Okan Buruk'a sitem eder gibi bir paylaşım yaptı. "Kendine yeni bir kulüp bul" diyen taraftara karşılık veren tecrübeli futbolcu, "4 aylık bir sakatlığın ardından formumu yakalamam ve her hafta gol atmaya başlamamın ardından tuhaf şekilde ocak ayından itibaren yedek kulübesinde oturtulmama ne dersiniz? Yeterince içimde tuttum" cevabını verdi.

02.06.2024 18:38
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Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, sosyal medyadan kendisine yönetilen eleştiriye verdiği olay yaratacak cevapla sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'a sitem etti.

"KENDİNE YENİ BİR KULÜP BUL"

Sezon başında geldiği sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamayan Zaha'ya bir taraftar X hesabından, "Kendine yeni bir kulüp bul. Homurdanan her oyuncu satılmalı. Yıldız olduğunu düşündün ama Türk futbolcular karşısında ezildin. Kazandığın parayı hak ettiğini düşünüyor musun?" diye sordu.

"GARİP BİR ŞEKİLDE YEDEK KALDIM"

31 yaşındaki futbolcu, buna karşılık verdiği cevapta "4 aylık bir sakatlığın ardından formumu yakalamam ve her hafta gol atmaya başlamamın ardından tuhaf şekilde ocak ayından itibaren yedek kulübesinde oturtulmama ne dersiniz? Yeterince içimde tuttum" ifadelerini kullandı. Zaha, daha sonra bu cevabını sildi.

Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım

ZAHA'NIN PERFORMANSI

Sezon başı kampını kaçıran ve üst üste sakatlıklar yaşayan Zaha'nın ilk 90 dakikasını oynaması ocak ayını bulmuştu. Sezonu 42 maç, 10 gol ve 5 asistle tamamlayan yıldız oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Önce yazdı, sonra sildi! Zaha\'dan Okan Buruk\'u küplere bindirecek paylaşım

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Fayton Faytoncu: Okan sana patronun kim olduğunu gosterdi ! Aksi olamazdi karsiligini zaten sampiyon olarak aldi… burasi Fenerbahçe klubü degil , futbolcular kadroya sekil vermiyor yada yonetim. Burasi GALATASARAY!!! Herkes yerini ve haddini bilmeli… 19 10 Yanıtla
    Zorro: Evet fetosaray bi FENERBAHCE olamaz :) 6 17 Yigit Keklikoglu: zorro dogru fener olmak zor 11 yıldır kupasız sldmdslfmfsdml 5 1
  • Uğur Çiçek: Zaha Galatasaray’ın topçusu değil gönderilmeli 20 9 Yanıtla
  • Ankara null: zaha gsden uzak ol ytr 13 8 Yanıtla
  • ferhat eser: Beşiktaşın Türkiye kupası morinhonun geliş haberi kadar zerre konuşulmayan gese çok mağdur 4 14 Yanıtla
    Berat Çoban: vay benim engelli kardeşim Allah yardımcın olsun. 6 2 Gregor Samsa: Ferhat sen ofis mi açtın şu sitede? Her habere yorumun var kardeş. 4 2
  • Liya Tastan: Bence zaha iyi oynadı..ne zaman maça girse sol tarafta bi hareketlilik yarattı ve şutları da çok iyi ayırıca manchester United’a attığı gol unutulmamalı! 6 8 Yanıtla
  • Ozgur Turker: Hemen Fener’e gelsin. Fener Zaha ile ilgilendi gittiniz aldiniz, Tete’yi aliyordu gittiniz aldiniz. Bir ton da fazla para verdiniz Fener’i geride birakmak icin. Karsiligini da alamadiniz. Adam bir kanat olarak 10gol 5 asist yapmis. Ne bekliyordunuz, 40 gol mu atacakti. Bir de kalkip Mourinho’yu alan Fener’e laf ediyorsunuz. Vallahi komik… 0 0 Yanıtla

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