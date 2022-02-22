Önder Karaveli, Başakşehir-Konyaspor maçında - Son Dakika
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Önder Karaveli, Başakşehir-Konyaspor maçında

22.02.2022 20:26
Önder Karaveli, Başakşehir-Konyaspor maçında

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, M.Başakşehir-Konyaspor maçını tribünden takip ediyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, M.Başakşehir- Konyaspor maçını tribünden takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında Medipol Başakşehir, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Bu müsabakayı Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli de tribünden takip ediyor. Siyah-beyazlılar, iki hafta sonra evinde Başakşehir'le mücadele edecek.

Karaveli, geçtiğimiz pazar günü de önce Fatih Karagümrük - Sivasspor, ardından da Fenerbahçe - Hatayspor maçlarını yerinden izlemişti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Önder Karaveli, Başakşehir-Konyaspor maçında - Son Dakika


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